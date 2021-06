Agatha Christie - The ABC Murders znów za darmo. Indiegala doczekała się launchera

Wciel się w Herkulesa Poirota i zmierz się z kryminalnymi zagadkami w Agatha Christie - The ABC Murders

Skorzystaj z nowego launchera Ingiedala Client świetnego dla bazy gier z Indiegala Freebies

W połowie lutego mogliście pierwszy raz odebrać bezpłatnie na platformie Indiegala, a konkretnie w jej dziale. Wspominana przygodówka znów możliwa jest do dopisania do konta Indiegala zupełnie za darmo. Do tego platforma w końcu doczekała się launchera dedykowanego dla swojego darmowego działu Indiegala Freebies, gdzie oferuje różne tytuły w zwyczajnych plikach instalacyjnych bez zabezpieczeń DRM.Zacznijmy od samej gry. Agatha Christie - The ABC Murders wydana w 2016 roku i stworzona przez Microids oraz Anuman Interactive jest przygodowym tytułem opowiadającym o znanym książkowym detektywie Herkulesie Poirocie. Produkcja oparta jest konkretnie na książce wydanej oryginalnie pod tym samym tytułem, będącej zarazem dwunastą odsłoną perypetii detektywa. Jeśli nie z powieści Agathy Chrisite, to jego postać na pewno kojarzycie z serialu Poirot, w którym David Suchet genialnie oddał charakter książkowego pierwowzoru, czyli angielskiego (ale pochodzącego z Belgii) prywatnego detektywa.Agata Christie - The ABC Murders jest całkiem tradycyjną przygodówką point’n’click z przyjemną ręcznie rysowaną grafiką. Jak można przeczytać na jej karcie produktu w Indiegala Freebies - "The ABC Murders to przygodowa gra śledcza oparta na podstawie klasycznej powieści Agathy Christie. Gracz wciela się w słynnego Herkulesa Poirota w pełnej tajemnic trzecioosobowej grze przygodowej. Po raz kolejny prywatny detektyw zmierzy się z tajemniczym przeciwnikiem, którego imię, to "ABC"."Jak przystało na darmowe gry z Indiegala Freebies, należy wejść na kartę produktu (w tym miejscu), zalogować się na swoje konto i po przewinięciu mocno w dół kliknąć na przycisk pod dużym napisem "Download". Niestety nie wiadomo, do kiedy dokładnie Agatha Christie - The ABC Murders pozostanie jako tytuł możliwy do bezpłatnego odebrania na Indiegala Freebies, choć na pewno nie będzie to bardzo krótki termin. Mamy jednak drugą, dużo lepszą możliwość na dopisanie przygodówki z Poirotem do konta.