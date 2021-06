Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści. Solowy karciany wiedźmin w końcu na Androidzie

Tego brakowało do pełni szczęścia. Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści z premierą na Androidzie

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści za darmo w formie dema na Androidzie

Aby spróbować początkowej rozgrywki w Wojnie Krwi, nie musicie nic wydawać, ale pełniak kosztuje niecałe 50 złotych / Foto: Instalki.pl

Po sieciowym Gwincie twórcy serii Wiedźmin izaczęli pracę nad jego adaptacją dla solowego gracza. Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści ma już kilka lat na karku, ale w zasadzie od początku wydawało mi się, że to tytuł idealny na smartfony i tablety oraz niewielkie przenośne konsole.Jesienią 2018 roku mogliśmy doświadczyć pierwszy raz Wojny Krwi: Wiedźmińskich Opowieści, ale wyłącznie na PC (najpierw ekskluzywnie na GOG, a po kilku tygodniach również na Steam). Później tytuł wyszedł na konsole poprzedniej generacji, czyli Sony PS4 i Microsoft Xbox One. W zeszłym roku zagościł na jeszcze lepszych dla siebie platformach, bo mobilnych - smartfonach i tabletach z iOS oraz na początku 2020 roku na Nintendo Switch. Do pełnej układanki brakowało tylko Androida. Na szczęście od wczoraj możemy już pobrać Wojnę Krwi: Wiedźmińskie Opowieści także na sprzęty pracujące pod kontrolą zielonego robota Google. W połowie maja mogliśmy jużW zasadzie nawet i wcześniej mogliśmy zasięgnąć rozgrywki na smartfonowo-tabletowym systemie Google, ale nieco na około. Tytuł jest zgodny z usługą, a także (jeśli mowa tylko o sieci lokalnej) tak jak wszystkie tytuły z launchera firmy Valve, można go streamować ze stacjonarnej domowej maszyny przezJak można przeczytać w Google Play - "Wojna Krwi to gra role-playing łącząca eksplorację, unikatowe zagadki i bitwy karciane, w której gracze powracają do pełnego mrocznych opowieści świata Wiedźmina. Powstała z udziałem deweloperów odpowiedzialnych za najbardziej ikoniczne momenty Wiedźmina 3, historia Wojny Krwi koncentruje się na Meve - zaprawionej w boju władczyni dwóch Królestw Północy, Lyrii i Rivii. Stojąc w obliczu wrogiej inwazji, Meve zmuszona jest wrócić na wojenną ścieżkę, która poprowadzi ją ku zemście i zagładzie. Ciesz się kilkoma godzinami gry ZA DARMO. Odblokuj pełną wersję i kontynuuj swoją przygodę z Meve, kształtując historię po drodze!"Tak, instalacja i początkowa rozgrywka jest bezpłatna na zasadzie dema, czy innymi słowy w wersji trial z ograniczoną zawartością. To dość częsta praktyka w androidowych mobilnych grach. Odblokowanie pełnej wersji kosztuje 47,99 złotych. W zasadzie cała zawartość produkcji jest tożsama z komputerowymi czy konsolowymi wydaniami, ale została przeprojektowana pod względem obsługi, aby wygodniej było bawić się na ekranie dotykowym. Nie mamy też grafiki w najwyższej rozdzielczości dostępnej na PC, ale paczka obrazów pod 4K nie jest raczej tak ważna przy niewielkich androidowych ekranach. Grę Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści możecie pobrać z androidowego sklepu Google PlayŹródło: CD Projekt / Google Play / Foto: Instalki.pl