Absolute Drift Zen Edition za darmo na GOG. Sympatyczna samochodówka z masą driftu

Nietypowa gra samochodowa z masą driftu i wymagającym modelem jazdy

Jak odebrać bezpłatnie Absolute Drift Zen Edition na polskiej platformie GOG?

Na głównej stronie GOG musicie szukać tak wyglądającego banneru, komunikat może się nieco różnić / Foto: Instalki.pl - GOG

Akcja Summer Sale z niższymi cenami ogromu gier wciąż trwa na polskiej platformie GOG. Do 28 czerwca mamy okazję na zaopatrzenie się w wiele tytułów znacznie taniej niż zazwyczaj. Ale to nie wszystko, bo GOG już drugi raz od startu promocji oferuje jakąś produkcję zupełnie za darmo na dodatkowe podkręcenie akcji. Tym razem mowa o Absolute Drift w wersji Zen Edition.Gra nie jest typowym tytułem z wyścigami samochodowymi. Bliżej jej np. do wyczynów Kena Blocka lawirującego driftem pomiędzy różnymi przeszkodami. Jeśli lubicie takie klimaty, to przy okazji bardzo polecam jego serię filmów gymkhana, w których wykonuje precyzyjne i bardzo widowiskowe przejazdy samochodami. Podstawą nie jest tylko jak najszybsze przejechanie odcinka, ale też częste używanie ślizgów bokiem, co jest całkiem wymagającą techniką i niezbędna jest chwila na naukę jazdy, choć nie znaczy to, że Absloute Drift jest symulacją. Do dyspozycji są trzy tryby zabawy: Free-Raom, Driftkhana i Mountain Drifting.Absolute Drift charakteryzuje się też niecodzienną oprawą graficzną. Jest minimalistyczna i złożona z nieoteksturowanych dość podstawowych brył dając mocno geometryczne wrażenie. Ciężko to precyzyjnie opisać, ale spoglądając na grafikę i trailer, na pewno zrozumiecie, o co mi chodzi. Klimatu naszym zmaganiom na trasach dodaje ścieżka dźwiękowa w stylu drum & bass i elektro. Składają się na nią ponad 3 godziny utworów takich twórców jak C41 i Nyte.Bardzo możliwe, że macie już opisywaną pozycję w swojej bibliotece gier, ale nie na GOG. Już w lutym tego roku. Za to aby stać się posiadaczami kopii tego tytułu na GOG, należy wejść na główną stronę platformy i po zalogowaniu się zjechać niżej, aż do banneru z Absolute Drift, gdzie klikamy w "Tak, odbierz grę".Wyświetla się na nim napis "Giveaway: Odbierz Absolute Drift i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" lub "Giveaway: Dziękujemy, że jesteś z nami! Odbierz Absolute Drift jako dowód naszej wdzięczności!" Zależnie od tego, czy jesteśmy zapisani do newslettera GOG. Jeśli nie, to dodanie gry automatycznie wpisuje nas do mailingu. Alternatywnie można odszukać omawianą produkcję w dziale sklepu launchera. Promocja z darmowym Abslute Drift Zen Edition będzie trwać jeszcze do jutra, czyliŹródło i foto: GOG