Klasyczne NiGHTS Into Dreams za darmo. Odbierz kopię Steam z okazji jubileuszu Segi

Senna platformowa przygoda Segi z lat ’90 w odświeżonym wydaniu

Sega ma już na karku 60 lat. Tak naprawdę, jeśli liczyć historię firmy od czasów początków jeszcze pod nazwą Standard Games i Service Games, to nawet 81 lat. Za to od połączenia jej z Rosen Enterprises, co dało już szeroko znaną nazwę Sega Enterprises, minęło 56 lat. Nie wdając się już w szczegóły, od którego dokładnie momentu w swojej historii Sega liczy okrągły 60 jubileusz, z jego okazji firma znów rozdaje za darmo jedną ze swoich gier.Tym razem możemy zaopatrzyć się w NiGHTS Into Dreams znane jeszcze z konsoli Sega Saturn z 1996 roku. A dokładnie w jej poprawioną reedycje z 2021 roku, kiedy zagościła na komputerach i nowocześniejszych konsolach - PlayStation 3 oraz Xbox 360. Tytuł oferuje trójwymiarową grafikę i platformowy zręcznościowy gameplay. Co ciekawe, wciąż przedłużające się obchody 60-lecia już jesienią 2020 roku zaowocowały pierwszy razprzez Segę.Jak możemy przeczytać na karcie produktu NiGHTS Into Dreams (posiłkowałem się opisem z Microsoft Store) - "Przenieś się do świata snów i weź udział w podniebnej przygodzie jako NiGHTS w tej odświeżonej wersji klasycznej gry z konsoli Saturn. Zbieraj Ideya (kolorowe sfery), gromadź punkty i walcz z bossami, by pomóc Elliotowi i Claris uratować Nightopię ze szponów przewrotnego Wizemana. 7 oryginalnych snów, ulepszona grafika, osiągnięcia, rankingi i grywalna zawartość Christmas NiGHTS - ten wspaniały tytuł powrócił lepszy, niż kiedykolwiek."Jeśli myślicie, że do bezpłatnego zaopatrzenia się w NiGHTS Into Dreams na Steam (pobierz launcher z naszej bazy), wystarczy wejście na kartę produktu na platformie Valve i po zalogowaniu się kliknięcie w dopisanie gry do konta, to niestety jesteście w błędzie. Należy zarejestrować się do newslettera Sega 60th Anniversary na dedykowanej stronie () i połączyć profil Segi ze swoim kontem Steam. Dopiero wtedy NiGHTS Into Dreams powinno zagościć w waszej bibliotece gier na platformie firmy Valve.Czas promocji jest ograniczony, ale nie konkretnym terminem, a możliwym wyczerpaniem puli darmowych kodów. W takim razie nie można stwierdzić, w którym dokładnie momencie akcja dobiegnie końca i lepiej nie zwlekać, jeśli w jakimś stopniu interesuje was opisywany klasyk z Segi Saturn.Źródło i foto: Sega