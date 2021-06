Overcooked! 2 i Hell is Other Demons za darmo na Epic Games Store

CD Projekt RED załatał wiele kolejnych małych błędów, ale możemy też liczyć na poprawę wydajności

Wbrew chwilowej tendencji z ostatnich tygodni, kiedy Epic Games Store znów zaczął ukrywać kolejne darmowe tytuły w swojej cotygodniowej promocji, już wcześniej wiedzieliśmy, co dziś bezpłatnie zaserwuje nam firma znana z Unreala i Fortnitea. Drugą część nietypowej serii gastronomicznej i platformówową strzelankę z elementami roguelite. Wiemy też, w co przyjdzie nam zagrać już za tydzień.Pierwsza odsłona Overcooked! była już rozdawana przez Epic Games Store i to dwa razy (a może i trzy, nie jestem pewien), więc pewnie macie już ją w swojej bibliotece. W takim razie świetnie byłoby dopisać do profilu kolejną część. Produkcja jest sympatycznym zręcznościowym podejściem do gotowania, które nie ma za wiele wspólnego z prawdziwą gastronomią. Oczywiście przygotowujemy potrawy, ale w np. na środku ulicy, w mrocznych lochach czy z różnymi innymi przeszkadzajkami. Overcooked! 2 umożliwia świetną zabawę nie tylko w pojedynkę, ale także przez Internet czy po prostu lokalnie.Jak można przeczytać na Epic Games Store - "Overcooked powraca z dokładką nowych, ekscytujących wyzwań gastronomicznych! Wróćcie do Onion Kingdom i zbierzcie zespół kucharzy, grając w trybie współpracy dla maksymalnie czterech graczy - klasycznym lokalnym lub online. I nie puszczajcie fartuchów... czas znów uratować świat!" Standardowa cena Overcooked! 2 na Epic Games Store wynosi 89,99 złotych.Dynamiczna platformowa strzelanka typu bullet hell w oprawie retro. Hell is Other Demons stworzone w 2018 roku przez Cuddle Monster Games i dostępne na Windowsa oraz macOS jest całkiem wymagające. Hell is Other Demons nie jest przesadnie drogą pozycją. Standardowo na Epic Games Store jej wycena wynosi 35 złotych.Epic Games Store opisuje grę na dedykowanej karcie produktu w następujący sposób - "Hell is Other Demons to platformowa strzelanka akcji z elementami roguelite. Poznaj bogaty, ręcznie stworzony świat pełen demonów, doprowadzonych do granic praw fizyki walk bossów i mocnych synthwave'owych beatów."Tak jak zwykle w przypadku Epic Games Store, także teraz procedura odebrania darmowych gier jest szybka i prosta. Należy wejść na główną witrynę Epic Games Store oraz zalogować się na swoje konto. Później przechodzimy niżej, aż znajdziemy dział z bezpłatnymi tytułami w promocji. Klikamy na banner jednej z gier, a po wejściu na jej kartę produktu w przycisk z napisem "Pobierz". Potwierdzamy proces na kilku ekranach ze szczegółami bezpłatnej transakcji i już jesteśmy w posiadaniu danego tytułu. Oczywiście proces trzeba powtórzyć osobno dla każdej gry, jeśli tak jak teraz, Epic Games Store oferuje kilka darmowych tytułów. Alternatywnie możemy je znaleźć w dziale sklepuCzas na dopisanie Overcooked! 2 i Hell is Other Demons macie. Po tej chwili oferta Epica się zmieni. Już cieszę się na perspektywę Horizon Chase Turbo, bo to gra, nad której kupnem rozmyślałem od pewnego czasu. Wyścigowy tytuł retro inspirowany klasykami z lat ’80 i ’90, choć w 3D. Drugą pozycją będzie Sonic Mania, która mimo zaledwie kilku lat na karku, jest ukłonem 2D w stronę starych odsłon Sonica. W jej skład wchodzą nowe poziomy, ale też klasyczne zremasterowane etapy.Źródło i foto: Epic Games Store