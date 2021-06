Cyberpunk 2077 otrzymał patch 1.23. Optymalizacje działanie i liczne poprawki w zadaniach

CD Projekt RED załatał wiele kolejnych małych błędów, ale możemy też liczyć na poprawę wydajności

Wieści o patchu 1.23 zostały obwieszczone także na oficjalnym profilu Twittera gry / Foto: Instalki.pl - [email protected]

Poprawki w patchu 1.23 do gry Cyberpunk 2077 (bez zadań i otwartego świata)

Liczne poprawki animacji, interfejsu, scen, fizyki i systemów rozgrywki.

Wprowadzono ulepszenia w zakresie optymalizacji i zarządzania pamięcią na różnych systemach (co zmniejsza liczbę awarii).

Różne poprawki optymalizacji zużycia CPU.

Poprawka wykorzystania pamięci i I/O ograniczająca przypadki pojawienia się identycznych NPC-ów w jednym miejscu, a także poprawiająca streaming.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał kliknięcie przycisku ulepszenia podczas gry z rozdzielczością 1280x720.

Naprawiono błąd, przez który włączenie trybu okna lub pełnoekranowego za pomocą kombinacji Alt+Enter powodowało, że gra przestawała odpowiadać.

[Steam] Zmiana ustawień językowych na domyślne spowoduje teraz włączenie języka klienta Steam.

Komunikat z prośbą o weryfikację integralności danych gry będzie teraz wyświetlany, gdy wykryte zostaną niepełne lub uszkodzone dane.

Naprawiono błąd, przez który wylogowanie się podczas wygaszania sceny mogło doprowadzić do częściowej braku odpowiedzi ze strony gry.

Naprawiono błąd, przez który menu pauzy otwierało się samoczynnie po szybkim wyłączeniu przewodnika konsoli Xbox i menu pauzy.

To nie koniec dobrych wieści związanych z CD Projektem i samym Cyberpunkiem 2077. Po oficjalnymi wzrostowej tendencji akcji przez ostatni miesiąc, firma wydała poprawkę 1.23 do Cyberpunka 2077.Patch można już pobrać na wszystkich platformach, czyli PC, Xbox (Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X), PlayStation (PS4, PS4 Pro, PS5) i Google Stadia (choć tam akurat nie chodzi o dosłowne pobranie patcha na maszynę gracza). Zawiera bardzo dużo napraw pomniejszych błędów w wielu zadaniach czy związanych ze światem, ale też nieco takich odnoszących się do stabilności, wydajności i niedociągnięć interfejsu.Nie będziemy opisywać napraw w konkretnych zadaniach czy złym działaniu świata (pełna listana oficjalnej stronie Cyberpunka), ale wypiszemy te, które związane są z wydajnością i interfejsem gry. Przypominamy tylko, że mając konsolę z rodziny PlayStation, Sony zaleca rozgrywkę na PS4 Pro lub PS5 z powodu wciąż występujących spadków wydajności na podstawowym PS4. W przypadku Xboxa także lepiej posiłkować się Xboxem One X, a najlepiej Series X lub Series S niż starym zwykłym Xboxem One.Źródło i foto: Cyberpunk.net