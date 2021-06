To pewne, Cyberpunk 2077 wkrótce wraca na PS Store. Akcje CD Projekt SA idą w górę

Cyberpunk 2077 wraca na PlayStation Store, ale Sony nie zaleca grania na podstawowym PS4

Treść ostatniego oficjalnego komunikatu Grupy CD Projekt / Foto: Instalki.pl - CD Projekt

Tendencja wzrostowa CD Projektu na giełdzie i chwilowe przebicie progu 200 złotych przez akcje spółki

Wykres ceny akcji CD Projektu z ostatniego miesiąca / Foto: Instalki.pl - wykres Google

W stosunkowo niedługim czasie po zeszłorocznej premierze Cyberpunka 2077, tytuł z racji licznych gliczy i braku optymalizacji był wręcz niegrywalny na konsolach starej generacji, szczególnie ich podstawowych wersjach. Z tego powodu zdecydowano się wycofać Cyberpunka 2077 z oferty cyfrowego sklepu PS Store. Jednak już wkrótce produkcja powróci do PlayStation Store, a już teraz można ją dodawać do listy życzeń.Wśród komunikatów dla akcjonariuszy, Grupa CD Projekt przekazała dobrą nowinę na temat PS Store. Według zawartych w nim informacji, Cyberpunk 2077 decyzją Sony Interactive Entertainment będzie przywrócony do sprzedaży w cyfrowym sklepie PlayStation Store już 21 czerwca 2021 roku. To jednak nie oznacza końca wszelakich problemów. Posiadacze standardowej edycji PlayStation 4 wciąż mogą spodziewać się niskiej wydajności.Jak zaznaczyło Sony - "SIE może potwierdzić, że Cyberpunk 2077 pojawi się ponownie w PlayStation Store od 21 czerwca 2021 r. Użytkownicy będą nadal doświadczać problemów z wydajnością w edycji PS4, podczas gdy CD Projekt Red nadal poprawia stabilność na wszystkich platformach. SIE zaleca grę na PS4 Pro lub PS5 dla najlepszych wrażeń."Dobre wieści od razu przełożyły się na notowania giełdowe CD Projektu. Akcje zwyżkowały już we wtorek 15 czerwca i przebiły próg wyceny 200 złotych. Dzień później w środę 16 czerwca osiągnęły najwyższy poziom od dawna wynoszący ponad 207 złotych. Takiej wartości nie było od kwietnia 2021 roku. Obecnie kurs jest niższy i wynosi około 185 złotych, ale to wciąż podtrzymanie ogólnej zwyżkowej tendencji dla ostatniego miesiąca.Przez ostatnie 31 dni notowania podwyższyły się o 7,34 proc., a w ujęciu pięciodniowym o 5,93 proc. Bardzo możliwe, że kolejnym okresem, kiedy kapitalizacja Grupy CD Projekt będzie wzrastać, okaże się właśnie 21 czerwca wraz z powrotem Cyberpunka 2077 do PlayStation Store. Innym wydarzeniem mogącym potencjalnie w pewnym stopniu pozytywnie wpłynąć na notowania będzie mający miejsce wieczorem i, czyli cyfrowy konwent dla fanów Wiedźmina współtworzony przez CD Projekt RED i Netflix.Źródło: CD Projekt / IGN / własne