Nachodzi koniec GTA Online dla PS3 i Xbox 360

GTA Online nie dla PS3 i Xbox 360

Osiem lat – niemalże tyle czasu minęło od premiery GTA V. Raczej nikt nie spodziewał się, że najnowsza produkcja od Rockstar Games stanie się aż takim hitem. Wszyscy jednak wiemy jak potoczyła się historia –i kurą znoszącą złote jajka. Dlatego też deweloperzy nie spieszą się z zapowiedzią „szóstki”. Jak się jednak okazuje, niektórzy niedługo stracą możliwość zabawy wieloosobowej w GTA V.Początkowo GTA V zadebiutowało na PlayStation 3 oraz Xbox 360. Brzmi jak prehistoria, prawda? Przez wiele lat Rockstar Games nie rezygnował jednak ze wsparcia dla Online, co niewątpliwie jest dowodem na wystarczająco pokaźną bazę aktywnych użytkowników siódmej generacji konsol. Nic nie jest (nie)stety wieczne.Deweloperzy udostępnili właśnie specjalne ogłoszenie prasowe , którego wydźwięk jest jednoznaczny.Od tego momentu posiadacze tychże platform nie będą mieli możliwości uczestniczenia w wieloosobowych potyczkach. Jeśli ktoś planuje wciąż korzystać z funkcjonalności Online, to nie ma innej opcji niż przesiadka na PC lub nowsze konsole. Warto jednak zaznaczyć, iż na starszych urządzeniach wciąż będzie można przechodzić jednoosobowy tryb fabularny.Przy okazji poinformowano, iż nieco wcześniej „uśmiercone” zostaną inne usługi zintegrowane z Rockstar Social Club. Już. Oczywiście decyzja deweloperów zbytnio nie dziwi – raczej niewiele osób korzysta już z tych dobrodziejstw na PS3 czy X360.Samo GTA V jednak jeszcze trochę pożyje. Baza użytkowników na PC czy PS4/XONE wciąż robi ogromne wrażenie. Co więcej,udostępniona zostanie specjalna wersja gry przystosowana pod możliwości PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Osoby czekające na „szóstkę” muszą się więc jeszcze nieco uzbroić cierpliwość.Źródło i foto: Rockstar Games