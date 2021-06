Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące znów za bezcen. Także dla starych użytkowników

Genialna oszczędność ponad 160 złotych na abonamencie Microsoft Xbox Game Pass Ultimate

To nie pierwszy raz Microsoft proponuje tak dobrą ofertę na Xbox Game Pass Ultimate / Foto: Microsoft - Instalki.pl

Nie chcesz dodatkowych kosztów? Pamiętaj, aby wyłączyć Game Pass Ultimate przed końcem trzeciego miesiąca

Abonament Microsoft Xbox Game Pass Ultimate, to najbardziej kompleksowa propozycja dla graczy. W jego skład wchodzi bogata biblioteka tytułów na konsole Xbox One i Xbox Series S oraz Xbox Series X, gry na komputery z Windowsem 10, a nawet możliwość rozgrywki w chmurze na Androidzie (wkrótce także na komputerach przez przeglądarki internetowe) dzięki modułowi xCloud, a nawet jeszcze więcej korzyści. Kolejny raz abonament można nabyć w śmiesznej cenie na całe 3 miesiące. Co ważne, z oferty mogą skorzystać także użytkownicy, który już wcześniej aktywowali jakieś okresy usługi ze zniżkami, a nie tylko nowi subskrybenci.Tak świetną promocję przygotował Microsoft z okazji targów E3. Oczywiście oferta jest limitowana czasowo, choć nie wiemy, kiedy dokładnie się zakończy. W takim razie lepiej zapobiegawczo nie przedłużać rozmyślań, jeśli jeszcze nie jesteście w pełni zdecydowani, tylko wydać te śmieszne w porównaniu do standardowej ceny 4 złote. Xbox Game Pass Ultimate normalnie kosztuje 54,99 złote za miesiąc, więc 3 kolejne wyniosłyby 164,97 złote, co daje oszczędność zawrotnych 160,97 złotych. Wystarczy wejść na stronę Xbox Game Pass w tym miejscu i wybrać pakiet Ultimate oraz podać źródło cyklicznej płatności (np. karta, PayPal).W ramach Xbox Game Pass Ultimate otrzymujemy: "Dostęp do ponad 100 wysokiej jakości gier na konsolę, komputer PC oraz urządzenia mobilne z systemem Android. Nowe gry dodawane przez cały czas. Gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery. Ekskluzywne zniżki dla członków i oferty na wyłączność. Darmowe bonusy, w tym zawartość w grze i oferty partnerów. Graj na telefonie komórkowym z systemem Android i tablecie za pośrednictwem chmury (beta)." A także takie świetne dodatki, jak "Xbox Live Gold - obejmuje oferty Deals with Gold, Games with Gold i tryb dla wielu graczy na konsoli" oraz EA Play - "Biblioteka najlepszych tytułów Electronic Arts na konsolę i komputer, ekskluzywne nagrody i zawartość tylko dla członków."Co ważne, już w najbliższych tygodniach(Edge, Chrome i inne oparte na silniku Chromium, Safari), więc będzie można skorzystać z grania w chmurze nie tylko na smartfonach i tabletach z Androidem, ale też na komputerach (Windows, macOS, Linux) i smartfonach oraz tabletach Apple. Obecnie funkcja dostępna jest tylko w becie dla wybranych użytkowników.Oczywiście tak jak przy innych promocjach na usługi w subskrypcji, aby nie wydawać więcej niż cena ze zniżką (ewentualnie niż "gratis", tak jak obecnie jest to z darmowym Discord Nitro), trzeba przed końcem ostatniego dnia promocyjnego okresu abonamentu wyłączyć usługę. W innym przypadku za pierwszy normalny okres rozliczeniowy zostanie pobrana standardowa opłata w wysokości 54,99 złotych.Źródło i foto: Microsoft / własne