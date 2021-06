Hellpoint za darmo na GOG. Action RPG jak połączenie Dark Souls i The Surge

Mroczne technofantasy dla fanów soulsopodobnych RPG akcji

Jak odebrać bezpłatnie Hellpoint na należącej do CD Projektu platformie GOG?

Szukajcie specjalnego banneru z promocją na głównej stronie platformy GOG / Foto: Instalki - GOG

Krótka promocja z darmową grą na polskiej platformie GOG. Launcher twórców Wiedźmina i Cyberpunka 2077 oferuje zupełnie bezpłatnie action RPG z gatunku "soulsopodobnego". Jednak trzeba się spieszyć, bo akcja potrwa tylko do środy 16 czerwca.Jak głosi opis na GOG - "Hellpoint to mroczne RPG akcji rozgrywające się w klimatycznej atmosferze sci-fi, w której linia pomiędzy nauką i okultyzmem jest niezwykle cienka. Stacja Irid Novo, niegdyś szczytowe osiągnięcie ludzkiej cywilizacji, została zdewastowana i opanowana przez mroczne, międzywymiarowe istoty oraz wolę złowrogich Kosmicznych Bogów. Jesteś dziełem upiornego Twórcy, stworzonym i wysłanym w celu zbadania stacji Irid Novo i odkrycia, co do prowadziło do przedziwnego wydarzenia zwanego Fuzją."W kwestii mechaniki, to kolejny przedstawiciel bardzo wymagających akcyjniaków RPG z nurtu zapoczątkowanego przez Demon's Souls i Dark Souls od studia From Software. Jednak Cradle Games stojące za Hellpoint zmienia świat czystego fanstasy na połączenie technologii i magii, czego owocem jest mroczny świat technofantasy (podobne zabiegi spotyka się np. w uniwersum Warhammer 40’000 autorstwa Games Workshop). Dzięki temu zamiast zwykłej broni białej i obuchowej możemy równie dobrze używać futurystycznych wynalazków, wszystko zależy od naszych preferencji. Innym ciekawym zabiegiem jest zastosowanie systemu, który każdorazowo po wczytaniu gry lub śmierci postaci lekko zmienia otoczenie.Aby zdobyć w pełni bezpłatnie Hellpoint na GOG, trzeba udać się na główną stronę platformy i po zalogowaniu się poszukać nieco niżej bannera z promocją. Teoretycznie da się też wejść na kartę gry, jednak ta i tak przenosi nas na domyślny startowy widok całego portalu GOG. Na pasku z napisem "Giveaway: Odbierz Hellpoint i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" klikamy na "Tak, odbierz grę", co przypisuje Hellpoint na stałe do naszego konta. Akceptacja promocji i otrzymanie tytułu wiąże się też z zapisaniem do newslettera GOG.Ewentualnie możemy poszukać Hellpoint w dziale sklepu launchera. Promocja trwa tylko do jutra i kończy się. W takim razie należy się spieszyć, jeśli zależy wam na bezpłatnej kopii Hellpoint na Windowsa, Linuxa i macOS. Tak, to gra multiplatformowa, która ruszy aż na trzech rodzinach systemów operacyjnych.Źródło i foto: GOG