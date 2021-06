Twórcy Gothica zapowiedzieli nową grę. ELEX II już wkrótce

ELEX II - czego możemy się spodziewać?

Od premiery gry ELEX minęły niemalże cztery lata. Fani niemieckiego studia Piranha Bytes od dłuższego czasu zadawali deweloperom pytanie: „kiedy kontynuacja?”. Obiecano jej zapowiedź jeszcze w 2021 roku, lecz chyba mało kto się spodziewał, iż stanie się to tak znienacka – a jednak. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowej produkcji od twórców Gothica.Czego możemy spodziewać się po grze? Przede wszystkim debiutu zarówno na PC, Xbox One, PlayStation 4, jak i Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo, choć. Osobiście powątpiewam w ten termin, lecz jeśli się sprawdzi, to będzie co świętować. Dodatkowo potwierdzono już pełen polski dubbing, co wielkim zaskoczeniem raczej nie jest.Sama akcja gry toczyć się będzie. Ponownie wcielimy się w Jaxa – ten jednak zostanie nieco osłabiony po tym, jak oddalił się od cywilizacji, gdy bezskutecznie próbował ostrzec mieszkańców planety Magalan przed najeźdźcami. W końcu jednak zdecydował się na powrót i podjął próbę odparcia wrogów. Więcej o fabule niestety jeszcze nie wiadomo – ma jednak starczyć na co najmniej 60 godzin.Gracze spodziewać się mogą tej samej mapy, lecz wzbogaconej o zupełnie nowe lokacje. Dobrze znane miejsca zostaną z kolei odpowiednio przerobione. Nie ma co liczyć na świeży silnik graficzny – gra będzie prezentować się więc tylko odrobinę lepiej od poprzedniczki. Czy to źle? Hed z redakcji GRY-OnLine miał już okazję zagrać w ELEX II i jak twierdzi „ELEX w dalszym ciągu jest grą raczej nierówną, czasami straszącą pustymi, burymi miejscówkami, a czasami miewającą pewne przebłyski w ciekawiej zaprojektowanych zakątkach”.Najciekawszą nowością wydaje się być. Za jego pomocą nie tylko podlecimy do nieco wyżej położonego miejsca, ale po prostu zwiedzimy świat w locie. Co za tym idzie – możliwa będzie walka w powietrzu, która przyda się m.in. do starć z gargulcami. Czekam!Warto mieć też na uwadze, że. Według deweloperów tego typu możliwość nie miałaby sensu. Pozostaje wierzyć im na słowo. Oczywiście na razie wiemy niewiele i z upływem czasu deweloperzy niewątpliwie dzielić się będą z graczami kolejnymi szczegółami na temat ELEX II.Źródło: Piranha Bytes, GRY-OnLine