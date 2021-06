Miłego oglądania.



Targi E3 2021 kończą się właśnie dziś. Przez kilka dni miłośnicy gier komputerowych mogli zobaczyć całą masę interesujących zwiastunów gier na komputery osobiste oraz konsole. Trudno jest nadążyć za wszystkimi publikacjami, prezentującymi tytuły w ujęciu indywidualnym. Dlatego też postanowiłem zebrać dla Was najlepsze zwiastuny E3 2021 w jednym miejscu. Miłego oglądania.



1. STALKER 2: Heart of Chernobyl





2. Elden Ring





3. Battlefield 2042





4. Far Cry 6





5. Eldest Souls





6. The Outer Worlds 2





7. Starfield





8. Forza Horizon 5





9. Soulstice





10. Age of Empires IV





11. Diablo II: Resurrected





12. Halo Infinite





13. Psychonauts 2





14. RedFall





15. Wartales





16. Dolmen