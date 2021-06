Xbox Game Pass nie do pobicia. Microsoft prezentuje masę nowych gier

Xbox Game Pass zyska niedługo 30 świetnych gier

Microsoft od pewnego czasu stara się udowodnić, że jest w stanie przygotować graczom najlepsze miejsce do doświadczania wirtualnej rozrywki. Wszystko to dzięki dynamicznie rozwijanym usługom Xbox Game Pass oraz xCloud. Na wczorajszym pokazie w ramach E3 gigant zaskoczył jednak wszystkich skalą swoich planów.Wirtualne targi E3 dobiegają końca. Wczoraj, 13 czerwca, mieliśmy do czynienia z ponad godzinnym wydarzeniem– podczas niego dowiedzieliśmy się o tym, co technologiczny koncern chce w najbliższym czasie zaoferować swoim obecnym, jak i przyszłym użytkownikom. W skrócie, dużo.Przede wszystkim. Co więcej, każdy z nich zoptymalizowany zostanie pod kątem Xbox Series X i Series X w celu zaoferowania jak najlepszej wydajności, szybkości oraz funkcji charakterystycznych dla nowej generacji konsol.Mowa tu chociażby o takich grach jak „Yakuza: Like a Dragon”, „Dungeons & Dragons: Dark Alliance”, „Microsoft Flight Simulator”, „Hades”, „Twelve Minutes”, „Aragami 2”, „Sable” czy „The Anacrusis”. Daniem głównym będzie jednak coś innego.Microsoft obiecuje, iżw ramach Game Passa. W dniu debiutu zagramy więc w „Halo Infinite” (zima 2021), „Forza Horizon 5” (9 listopada), „Age of Empires IV” (28 października), „Psychonauts 2” (25 sierpnia) oraz „Sea of Thieves: A Pirate’s Life” (22 czerwca). Robi wrażenie.Zaprezentowano również dwie ekskluzywne gry – długo wyczekiwane „Starfield” od Bethesda Game Studios (premiera 11 listopada 2022 roku) oraz „Redfall” od Arkane Austin. Dodatkowo subskrybenci Xbox Game Passa spodziewać się mogą także m.in. „Among Us” czy „Back 4 Blood”. Do usługi dołączy oczywiście w przyszłości również „S.T.A.L.K.E.R. 2”.Nie da się więc ukryć, że gracze nie będą mieli na co narzekać. Na użytkowników czeka mnóstwo atrakcji i zapewne to jeszcze nie koniec planów Microsoftu. Wkrótce ma bowiem wystartować xCloud w przeglądarce , aplikacji PC, na konsolach, jak i smart TV. Dodatkowo pojawi się specjalna przystawka do TV i monitorów dedykowana streamingowi gier.Źródło i foto: Microsoft