Gry mobilne od Sony zbliżają się wielkimi krokami

W gry mobilne od Sony zagramy... niedługo

Już nie tylko konsole nowej generacji. W gry od Sony zagramy na telefonach | Źródło: instalki.pl

Gry mobilne to niewątpliwie segment, na rozwój którego decyduje się coraz więcej deweloperów oraz wydawców. Raporty nie pozostawiają złudzeń – ludzie bardzo chętnie wydają pieniądze na mikropłatności i raczej głupcem jest ten, kto nie będzie planował wykorzystać tego stanu rzeczy. Sony zdecydowanie planuje.W kwietniu bieżącego roku świat obiegła wieść o tym, iż japoński gigant przymierza się do przeniesienia swoich najpopularniejszych marek na urządzenia mobilne . Poszukiwano wtedy pracownika na stanowisko „Head of Mobile”, który „skoncentruje się na pomyślnym dostosowaniu najbardziej znanych franczyz PlayStation pod smartfony i tablety”.Od tamtego czasu nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele. CEO Sony potwierdził wyłącznie, iż jeszcze w 2021 roku niektóre z kultowych IP firmy pojawią się na Androidzie oraz iOS. Jim Ryan zdecydował się właśnie na przekazanie nieco pokaźniejszej dawki informacji na łamach wywiaduJak się okazuje,. Sony pracuje podobno obecnie nad sprecyzowaniem tego, jak wyglądać będzie proces produkcyjny tego typu gier. Nie wiadomo czy koncern pójdzie tropem Microsoftu i zacznie nabywać nowe studia deweloperskie czy też rozwinie wewnętrzne oddziały.Jeśli zaś chodzi o sam cel oraz motywację tworzenia produkcji na smartfony, to – oprócz pieniędzy rzecz jasna –. Gigant nie chce, by ich dostępność ograniczona była wyłącznie do już istniejącej społeczności. Nie przekazano jednak jakichkolwiek przesłanek na temat, w co konkretnie przyjdzie nam zagrać.Kto wie, może coś z serii God of War czy Ratchet and Clank? Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jeśli wierzyć zapewnieniom, to całkiem niedługo.Źródło: Axios / Foto. Sony