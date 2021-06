Surviving Mars Deluxe Edition na Steam za darmo w Humble Bundle Store

City builder z innej planery, w Surviving Mars skolonizujesz i zbadasz czerwony glob

Jak odebrać Surviving Mars Deluxe Edition za darmo na Humble Bundle i aktywować na Steam?

W Surviving Mars zagramy na Windowsie, Linuxie i macOS / Foto: Humble Bundle

Nie ma co, ten tydzień jest naprawdę dobry dla fanów darmowych gier. Można je znaleźć na Epic Games Store, Steam i GOG. Także platforma Humble Bundle włączyła się do urodzaju promocyjnych bezpłatnych gier i rozdaje przez najbliższe dni steamowe kopie, a w zasadzie klucze, do Surviving Mars w bogatej wersji Deluxe Edition.Bardzo możliwe, że macie już kopię Surviving Mars, ale tylko podstawowej wersji (jedynie z DLC Mysteries Resupply Pack) i na Epic Games Store. Platforma twórców Fortnite oferowała bezpłatnie omawianą produkcję już dwa razy. Ostatnio Surviving Mars na Epic Games był rozdawany 11 marca tego roku. Tytuł polega na założeniu i rozbudowie ludzkiej kolonii na Marsie. Zaczynamy tylko z naszym statkiem na czerwonej planecie, a później stopniowo tworzymy nowe struktury. Możemy też odkrywać tajemnice Marsa, a nawet pracować nad kolejnymi pozycjami rozwijając drzewko technologiczne, dbamy też o ekonomię, zasoby czy potrzeby mieszkańców.Ponownie możemy otrzymać też z założenia darmowe DLC Mysteries Resupply Pack, ale też wyjątkowo zawartość z Deluxe Edition. W jej skład wchodzą: zestaw budynków "Metropolis", stacja radiowa "Quantum Sonic", nowe style mieszkań, artbook, tapety pulpitu oraz wyjątkowy awatar i ikona na forum Paradox, który jest wydawcą gry Surviving Mars.Aby zdobyć za darmo Surviving Mars Deluxe Edition, musicie udać się na kartę produktu w sklepie Humble Storei po zalogowaniu się kliknąć na przycisk "GET THE GAME". Przejdziecie nieco niżej do kolejnego z podpisem "GET IT NOW". Jeśli jeszcze nie subskrybujecie newslettera Humbe Bundle, to także musicie poniżej zaznaczyć zapisanie się do niego. Ostatni klik na "GET IT NOW" i do waszego konta Humble Bundle zostanie dopisany Surviving Mars Deluxe Edition, ale jeszcze musicie skopiować jego kod i aktywować na platformie Steam.Zaraz po kliknięciu na "GET IT NOW" będziecie mogli przejść w "preview your mail" lub po prostu sprawdzić skrzynkę mailową i podążyć za linkiem. Znów po przewinięciu witryny dojdziecie do sekcji z kodem na grę, który należy odkryć ("Redeem") i skopiować. Teraz włączacie launcheri z menu w lewym górnym rogu wybieracie "Gry" oraz "Aktywuj produkt na Steam". Na koniec po przeklikaniu się przez kolejne potwierdzenia wklejacie otrzymany numer seryjny i kończycie proces dopisywania gry do waszego konta Steam. Promocja kończy się w, więc macie jeszcze kilka dni na skorzystanie z niej.Źródło i foto: Humble Bundle / własne