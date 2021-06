Granie w chmurze Micosoft Xbox xCould wkrótce na smart TV i specjalnych przystawkach

Microsoft wkrótce wystartuje z xCloud w przeglądarce, aplikacji PC, na konsolach i smart TV

Microsoft chce umożliwić graczom zabawę niezależnie od miejsca i aktualnie używanej platformy / Foto: Microsoft Xbox

Koncern zapowiada przystawkę do TV i monitorów dedykowaną streamingowi gier Xbox xCloud

Rozszerzenie współpracy systemu grania w chmurze Microsoft xCloud działającego w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate jest oczywistym ruchem. Patrząc na kolejne dokonania Nvidii z GeForce Now i Google z jego Stadią, raczej nikt nie byłby zdziwiony widząc nowe kompatybilne systemy w Microsoft xCloud. Na razie usługa jest dostępna dla abonentów wyłącznie na smartfonach poprzez dedykowaną aplikację. Jednak już teraz trwają zamknięte testy przesyłania rozgrywki poprzez przeglądarkę internetową.Docelowo ma być włączona w Edge, Safari, Chrome (oraz innych przeglądarek opartych na silniku Chromium) dla wszystkich subskrybentów Microsoft Xbox Game Pass Ultimate już w przeciągu kilku najbliższych tygodni. W późniejszym czasie, ale jeszcze w 2021 roku, chmurowa rozgrywka xCould będzie dostępna w ramach dedykowanej aplikacji Xbox na Windowsie 10 oraz na konsolach Microsoftu.Co więcej firma współpracuje już z producentami telewizorów, aby wyposażyć je w możliwość skorzystania z Microsoft xCould po prostu wraz z podpięciem gamepada. Oczywiście mowa o smart TV z dostępem do Internetu i dedykowanej aplikacji. Logicznym jest sądzić, że oznacza to Android TV, ale brak szczegółów mógłby także sugerować otwartość na inne systemy jak np. Tiznen Samsunga czy webOS znany z telewizorów LG.Jak na razie wszystko jest przewidywalne i nie ma nic zastanawiającego. Jednak Microsoft zaskoczył nas wspomnieniem o osobnym urządzeniu dedykowanym właśnie przesyłaniu gier - "Xbox buduje własne urządzenia do przesyłania strumieniowego gier w chmurze, aby dotrzeć do graczy na dowolnym telewizorze lub monitorze bez konieczności korzystania z konsoli." Oznacza to specjalną przystawkę tylko do celów streamingu. Niejako pewną namiastkę konsoli, ale tylko z grami uruchamianymi na serwerach.Jednak wejście do biblioteki smart TV przekreśla sens zakupu przyszłego sprzętu Microsoftu. W końcu równie dobrze można będzie nabyć przystawkę na Androidzie TV i poza xCloudem cieszyć się też Nvidia GeForce Now, Google Stadia czy wygodnie chłonąć najróżniejsze treści multimedialne. No chyba, że Microsoft planuje wypuścić własny kompleksowy box smart TV (Windows czy Xbox w specjalnej edycji smart TV brzmi interesująco), albo dedykowaną tylko graniu przystawkę w wyjątkowo niskiej cenie.Źródło i foto: Microsoft Xbox