Loria kolejną darmową grą w bibliotece GOG i Steam. Strategia fantasy w stylu retro

Polska platforma GOG z coraz większą gamą bezpłatnych produkcji - do tego grona dołącza Loria

Dodaj do swojej biblioteki GOG i Steam growy hołd dla złotej ery klasycznych RTSów

W Lorii widać ewidentne inspiracje klasycznymi odsłonami Warcrafta / Foto: Loria

Bezpłatne gry, to nie tylko cotygodniowe promocje Epic Games Store (obecnie można odebrać) czy inne czasowe akcje. Polska platforma GOG co jakiś czas dodaje do swojego portfolio produkcje, które mają pozostać darmowe zwyczajnie na stałe. Zdarzają się też sytuacje, kiedy pierwotnie płatne tytuły przechodzą na model free-2-play.Z jednej strony mogą to być niegdyś płatne klasyki, które po dogadaniu się z firmą mającą prawa do danej gry, lądują w formie promowania serii i samego GOG właśnie na zawsze bezpłatnie na polskiej platformie. W innym przypadku mowa o pojawianiu się na GOG czy Steam z założenia bezpłatnych produkcji (ewentualnie tytułów po przejściu na model free-2-play), które z jakiegoś powodu jeszcze nie zagrzały miejsca na omawianych platformach. Dopiero co było tak ze świetną strategią ekonomiczną, a nieco wcześniej została udostępniona na Steam.Do grona bezpłatnych produkcji na Steam i GOG zalicza się już także Loria, która zmieniła się w darmową produkcję free-2-play. Jeśli zagrywaliście się niegdyś (a może dalej to robicie) w pierwsze dwie części Warcrafta, to najpewniej spodoba się wam także ten tytuł. Został stworzony w 2018 roku jako hołd dla złotej ery klasycznych gier strategicznych, choć zawiera w sobie także nowocześniejsze elementy - głównie związane ze sterowaniem, aby nie powielać archaicznych rozwiązań, które mogą dziś nieco irytować. Mamy w nim 2 grywalne rasy z osobnymi kampaniami, na które składa się po 8 misji (łącznie 16), 6 unikalnych bohaterów (mogą awansować i mieć różne wyposażenie), jednostki weteranów, tryb potyczek oraz wiele zwyczajnych jednostek, budynków i ulepszeń.Jak można przeczytać na GOG i Steam - "Gra wprowadza nie tylko elementy RTS, ale także elementy RPG, takie jak: jednostki bohaterów, kolekcjonowanie przedmiotów i misje questowe, oferując ciekawsze podejście do gatunku RTS. Celem Lorii jest zaczerpnięcie najlepszych koncepcji z klasyki i stworzenie nowoczesnego doświadczenia użytkownika, zaawansowanej sztucznej inteligencji, płynnego sterowania, przyjemnej estetyki i dodania ciekawej treści. Loria została stworzona z pasji i miłości do gatunku RTS, który dał nam tyle godzin zabawy. Mam nadzieję, że udało nam się odtworzyć to doświadczenie i zabawę."Naturalnie Lorię wystarczy dodać do swojego konta GOG lub Steam z poziomu witryn internetowych platform -. Ewentualnie można tego dokonać także szukając Lorii w dziale sklepu laucheralub. Wraz z grą dostajemy w pakiecie na GOG dodatkową zawartość w formie ścieżki dźwiękowej.Źródło i foto: GOG / Steam / Loria