Świetne Control i Genshin Impact za darmo w Epic Games. Poczuj moc ray tracingu

Chyba aż tak dobrego prezentu nie spodziewał się nikt po Epic Games Store właśnie dziś. Firma ostatnimi czasy znów przestała zapowiadać tydzień wcześniej kolejne bezpłatne gry w promocji (choć dziś wróciła do przekazywania informacji z wyprzedzeniem), więc tym większym zaskoczeniem jest Control. Co więcej tytuł jest chyba pierwszym w historii wysokobudżetowym projektem rozdawanym za darmo, który wykorzystuje w swojej grafice technologie śledzenia promieni znaną początkowo z serii kart Nvidia GeForce RTX.Trzeba zaznaczyć, że wrzucenie tej produkcji do kategorii promocyjnych darmowych gier obok Control było lekkim wyolbrzymieniem ze strony Epic Games. Nie dlatego, że miałby to być zły tytuł, ale po prostu z założenia jest darmowy i nie potrzeba do tego żadnej specjalnej akcji. Po prostu jego premiera na platformie Epica (jeszcze wczoraj, choć ogólny debiut na PC odbył się już prawie rok temu) miała całkiem dogodną datę, aby podpiąć Geshin Impact do typowego czwartkowego rozdawnictwa.Tytuł jest połączeniem gry akacji z elementami RPG. Można w nim znaleźć inspiracje chociażby Legend Of Zelda: Breath of The Wild. Genshin Impact ma głównie charakter rozgrywki multiplayer, ale nie ma obowiązku kooperacyjnej zabawy z innymi graczami, można traktować ją bardziej singlowo. Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Wyrusz w podróż po Teyvat, aby odnaleźć zaginione rodzeństwo i szukać odpowiedzi od Siódemki - bogów każdego żywiołu. Poznaj ten cudowny świat, połącz siły z różnorodnymi postaciami i rozwikłaj niezliczone tajemnice, które skrywa Teyvat."Jedna z pierwszych ekskluzywnych gier dla Epic Games Store na PC. W dodatku także zalicza się do grona produkcji z pierwszego rzutu, w których można podziwiać zalety technologii ray tracingu. Swoją premierę miała latem 2019 roku, a została stworzona przez Remedy Entertainment (autorzy m.in. Max Payne, Alan Wake czy Quantum Break). Według systemu ocen użytkowników na platformie Steam, zarówno ostatnie jak i wszystkie recenzje są w większości "Bardzo pozytywne".Epic Games opisuje grę słowami - "Po tym, jak tajna agencja z siedzibą w Nowym Jorku zostaje zaatakowana przez pozaziemskie siły, obejmujesz funkcję jej nowej dyrekcji i walczysz o odzyskanie kontroli. Ta trzecioosobowa gra akcji (…) postawi przed Tobą nie lada wyzwanie. Musisz posiąść nadprzyrodzone umiejętności, opanować posługiwanie się w pełni modyfikowalną bronią i poradzić sobie z dynamicznie reagującym otoczeniem podczas walki w pełnym realizmu, nieobliczalnym świecie. (…) Świat Control ma do opowiedzenia swoją własną historię, podobnie jak sprzymierzeńcy, których Jesse napotka na swojej drodze. Współpracując z innymi agentami, bohaterka wpada na trop dziwnych eksperymentów i sekretów."Metoda na dodawanie do konta bezpłatnych promocyjnych gier udostępnianych regularnie przez Epic Games Store nie zmieniła się. Musicie udać się na główną stronę platformy i zalogować się oraz przewinąć widok aż do sekcji z darmowymi grami. Dalej należy wejść w kartę produktu interesującego nas tytułu i po kliknięciu w niej na przycisk "Pobierz" oraz przejściu kilku opcji, dana produkcja pozostanie z nami już na zawsze w ramach konta na Epic Games Store. Alternatywnie można poszukać ich w dziale sklepu launcheraMacie na to czas. Po tym czasie warta się zmieni (naturalnie Genshin Impact wciąż będzie bezpłatną produkcją), ale znów wiemy na jakie tytuły, bo Epic Games powrócił do zapowiedzi. Już za tydzień dwie lubiane niezależne propozycje, czyli Hell is other demons i Overcooked! 2. Tak, dobrze kojarzycie. Pierwsza część Overcooked była już kilka razy rozdawana przez Epic Games Store, więc nadszedł czas na kontynuację jedynki.Źródło i foto: Epic Games Store / własne