Darmowy OpenTTD także na polskiej platformie GOG. Kultowa strategia ekonomiczna

Bezpłatny i otwarty projekt OpenTTD wciąż się prężnie rozwija

Od zera do transportowego milionera w OpenTTD

Poza krajobrazami klimatu umiarkowanego, w OpenTTD mamy też do wyboru chociażby ziomowe widoki / Foto: GOG

Za kilka lat będziemy świętować 30-lecie bardzo dobrze ocenianej strategii ekonomicznej Transport Tycoon Deluxe autorstwa firmy Microprose, która było podstawą do stworzenia otwartoźródłowego odpowiednika Open Transport Tycoon Deluxe (albo krócej - OpenTTD). Do pewnego momentu w przytaczaną produkcję można było zagrać na komputerach wyłącznie po ręcznym pobraniu i zastosowaniu plików instalacyjnych. W 2021 roku dostajemy coraz to nowe i znaczeni wygodniejsze możliwości.Na początku kwietnia pisaliśmy o. Po wielu latach tytuł zagościł w końcu na platformie Valvie. Aż dziw, że wcześniej nie mogliśmy go znaleźć w tym miejscu. W końcu jest największym laucherem PC, który jest codziennie używany przez miliony graczy na całym świecie. Dostęp do aktualizacji, społeczności, modów i innych elementów właśnie przez platformę Valve, to świetna wartość dodana do OpenTTD.Jeśli zdumieniem był tak długi brak pozycji na Steam, to co można myśleć o GOG? Należące do CD Projektu przedsięwzięcie także jest jedną z czołowych platform gier PC, a do tego kojarzy się od początku istnienia z dobrymi starszymi tytułami, a właśnie takim jest Transport Tycoon Deluxe i OpenTTD. Niezależnie od metody pobrania, otwarty odpowiednik TTD dostępny jest dla Windowsa, Linuxa i macOS (dodatkowo także dla Androida i dzięki społeczności nawet Sony PSP, ale za tymi portami stoją inne ekipy).No dobrze, ale jeśli nie znacie OpenTTD, warto przybliżyć charakterystykę projektu. Gra polega na zarządzaniu i rozszerzaniu wpływów naszej firmy transportowej. Do wyboru mamy metody drogowe (autobusy i różne dostawcze auta), wodne (statki transportowe i pasażerskie), kolejowe (od starszych pociągów z początku XX wieku przez elektryczne, spalinowe, a nawet magnetyczną kolej) i lotnicze (samoloty, śmigłowce).Trzeba też dbać o całą infrastrukturę, tworzenie przystanków, portów, lotnisk, peronów, dróg, torów, wydatki związane z eksploatacją i kupnem maszyn… Da się także inwestować w miasta, aby mieć więcej klientów, rozbudowywać sieć dystrybucji i starać się przypodobać się lokalnym władzom - ale wciąż nie wymieniłem kompletu możliwości.A to wszystko z przeciwnikami komputerowymi, innymi graczami z krwi i kości lub w pojedynkę bez konkurencyjnych firm na mapie. OpenTTD wyposażony jest też w edytor scenariuszy, w którym można samemu przygotować wymarzoną mapę i ustawić różne wydarzenia. Z poziomu menu da się ściągnąć dodatkowe treści np. pojazdy, skórki, mapy, dźwięki i muzykę czy pakiety usprawnień. Społeczność gry jest naprawdę wyjątkowo aktywna.i to w różnych wersjach, a także na kilka launcherów, włączając w to polskiŹródło i foto: GOG / własne