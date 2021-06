Gratka dla posiadaczy VR. Artystyczne doznanie Museum of Other Realities za darmo na Steam

Muzeum nowoczesnej sztuki VR za darmo na Steam, "must have" dla posiadaczy gogli VR do PC

Chcecie odebrać aplikację, a nie macie PC VR? Nie wszystko stracone, można emulować je na smartfonach

Komputerowe zestawy wirtualnej rzeczywistości (ewentualnie autonomiczne, które mają opcję trybu PC, tak jak Oculus Quest i Oculus Quest 2) są coraz popularniejsze, choć z drugiej strony nie są aż tak często spotykane, aby mówić, że korzysta z nich tyle samo osób co np. z gamingowych monitorów albo opcjonalnych przy zabawie z PC gamepadów, a szkoda. Niestety przeszkodą jest spora cena. Niższa niż kilka lat temu, ale wciąż nie jest to mały wydatek. Jeżeli jednak jesteście posiadaczami komputerowego VR, to jest świetna okazja, aby poszerzyć bibliotekę aplikacji wirtualnej rzeczywistości.Przez najbliższe dni można zupełnie za darmo zaopatrzyć się na Steam w bardzo dobrze oceniane przez społeczność platformy Museum of Other Realities. Poza tym dostępny jest też bezpłatny dodatek Museum of Other Realities - Immersive Arcade: The Showcase (samo DLC jest z założenia na stałe darmowe, a nie jako element promocji). Projekt nie jest dosłownie grą (choć bliżej mu oczywiście do takowej niż do aplikacji użytkowej), a bardziej artystycznym interaktywnym doznaniem w świecie wirtualnej rzeczywistości. W końcu nowe medium daje pole do popisu już nie tylko muzykom, malarzom czy filmowcom, ale i ludziom chcącym stworzyć zaawansowane wirtualne projekty w innej przestrzeni.Tych jest już sporo, w końcu wiele pozycji VR na Steam to bardziej doświadczenia niż pełnoprawne gry, jednak Museum of Other Realities chce podciągnąć prezentacje tego typu do rangi nowoczesnej sztuki. Jak można przeczytać na karcie produktu na Steam - "Museum of Other Realities to wciągająca prezentacja sztuki dla wielu graczy w wirtualnej rzeczywistości. To przestrzeń, w której można łączyć się, dzielić i doświadczać z innymi rosnącą kolekcją oszałamiającej sztuki VR. Wkrocz do obrazu, otocz się fantastycznymi dźwiękami, doświadczaj sztuki z przyjaciółmi, gdy ewoluuje i przybiera inną formę. Muzeum zawiera rosnącą kolekcję sztuki interaktywnej i eksperymentów, wspierających artystów, którzy rzucają wyzwanie i redefiniują to, co jest możliwe w sztuce wirtualnej rzeczywistości."Aby wejść w posiadanie Museum of Other Realities, trzeba udać się na kartę produktu na Steam () i po zalogowaniu dodać pozycję do biblioteki. DLC Immersive Arcade: The Showcase dostępne jest. Ewentualnie poszukać jej w dziale sklepu launchera. Promocja będzie trwać jeszcze. Oczywiście do gry (czy bardziej górnolotnie - "zanurzenia się w artystycznym doświadczeniu") wymagane są komputerowe gogle VR. Mogą to być sprzęty zgodne z systemami Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift lub Windows Mixed Reality (np.). Z aplikacji można korzystać na siedząco, stojąco lub w trybie pokoju. Należy też mieć aktywne kontrolery VR (nie ma możliwości ruchu myszką i klawiaturą czy gamepadem).Jest jednak inne wyjście. Jeżeli jesteście w posiadaniu jakiś uniwersalnych telefonicznych gogli VR (na co jest już duża szansa), to możecie skorzystać z aplikacji RiftCat znanej też jako VRidge oraz dodatkowo programu Kontroler VRidge. Po instalacji na smartfonie i PC (i niestety też po kupnie, za darmo jest tylko tryb z krótką prezentacją) wkładacie smartfon w mobilne gogle VR, konfigurujecie system, a przy okazji dołączacie dwa inne telefony trzymane w rękach w roli ruchowych kontrolerów VR. RiftCat niskopoziomowo emuluje system HTC Vive, więc można cieszyć się grami i aplikacjami przygotowanymi dla komputerowych zestawów VR od HTC. Oczywiście lepiej mieć prawdziwe gogle do PC, ale zawsze to jakieś dodatkowe znacznie tańsze wyjście.Źródło i foto: Steam / własne