Minecraft 1.17 udostępniony. Jaskinie i Klify to największa aktualizacja od lat

Minecraft wypiękniał.

Minecraft 1.17 - zmiany

Mniej więcej rok trzeba było czekać na znaczącą aktualizację gry Minecraft, ale oczekiwanie się opłaciły. Długo wyczekiwany Minecraft 1.17 został właśnie udostępniony, a nowości jest całe zatrzęsienie. Pierwsza z dwóch części aktualizacji Jaskinie i Klify (Caves & Cliffs) to nowe potwory, nowe bloki i nowe przedmioty do wytwarzania. Świat Minecrafta wypiękniał, a... to dopiero początek!Aktualizacja Minecraft 1.17 jest już dostępna dla Minecraft: Bedrock Edition na Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android i Windows 10 - a także Java Edition na Windows, macOS i Linux. Patch jest darmowy, więc wszystko, co musisz zrobić, to zaktualizować swoją grę lub pobrać ją na przykład z bazy oprogramowania Instalki.pl.