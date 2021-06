Brak ci polskiej wersji Resident Evil Village na PC? Pobierz darmowe spolszczenie

Troje fanów poprawiło grę Capcomu, dzięki nim Resident Evil Village otrzymał polską wersję językową

Najnowsza odsłona serii Resident Evil była szeroko komentowana jeszcze przed swoim debiutem. Akcja marketingowa i postać lady Alciny Dimitrescu były tak dobre, że produkcja cieszyła się dużym zainteresować jeszcze przed premierą. Niestety wydawca i producent nie zdecydowali się przygotować polskiej wersji językowej. Na szczęście fani wzięli sprawy w swoje ręce.I to wyjątkowo szybko. Przecież świetnie oceniany Resident Evil Village miał swoją premierę 7 maja. Viuys, Amelanduil i Nan3k stworzyli w zasadzie niemalże kompletne spolszczenie kinowe podstawowej wersji (napisy dialogowe i interfejs, bez obrazów i tekstur oraz części DLC) w mniej niż miesiąc. Oczywiście jest dostępne całkowicie za darmo, ale twórcy w miarę możliwości zachęcają do wsparcia ich poprzez PayPal, co możecie zrobić (a także znaleźć więcej informacji na temat samego spolszczenia) na grajpopolsku podWarto zaznaczyć, że modyfikacja językowa wymaga Mod Managera FluffyQuacka. Właśnie poprzez to narzędzie aplikuje się spolszczenie do Resident Evil Village. Całość opisu i same pliki polskiej wersji językowej (oraz link do Mod Managera FlufflyQuacka) znajdziecie w naszej bazie -. Modyfikację zmieniającą język aktywuje się podobnie jak inne obsługiwane przez Mod Manager, co zostało pokazane na powyższym wideo.Jak można przeczytać w dedykowanym wątku na grajpopolsku "Gra została w 100 proc. przetłumaczona na język polski (pomijając tekstury). Jedyny tekst nie przetłumaczony w grze to tekstury, w które wliczają się (napisy z ekranów wczytywania i jeden końcowy tekst) oraz DLC Tragedy of Ethan Winters - Concept Art i Baker Incident Report. Aktualne DLC na pewno w swoim czasie przetłumaczymy. Jeśli w przyszłości wyjdą do gry jakieś fabularne DLC, oczywiście natychmiast zajmiemy się ich tłumaczeniem." W razie wykrycia błędów, autorzy zachęcają do przekazania informacji poprzez wątek na grajpopolsku lub w wiadomości prywatnej.Źródło: grajpopolsku / własne / Foto tytułowe: Capcom