Uczta dla fanów Warhammera. Darmowe gry na Steam i GOG oraz paczka cyfrowych dodatków

Karcianka Warhammer Underworlds: Online bezpłatnie na Steam

Warhammer Skulls Digital Goodie Pack na GOG - dodatki i darmowy Warhammer: Shadow of the Horned Rat

Klasyczną grę strategiczną Warhammer: Shadow of the Horned Rat.

Partię odjazdowych tapet Warhammer Skulls i Adeptus Titanicus: Dominus.

Sampler World Eaters w formacie PDF, epub i mobi prosto z The Black Library.

Darmowa przygoda fabularna do Warhammera 40,000 zatytułowana Rain of Mercy w PDF.

A Warhammer: Mark of Chaos - album zebranych concept artów w PDF.

Oryginalna ścieżka dźwiękowa z gry Warhammer 40,000: Mechanicus w formacie FLAC i WAV.

Kod rabatowy 15 proc. na gadżety Warhammera (ważny do 31 sierpnia 2021 roku do wykorzystania w oficjalnym sklepie)"

Jak odebrać gry i dodatki z Warhammera na Steam i GOG?

Warhammer: Shadow of the Hornet Rat otrzymamy normalnie jako osobną pozycję na GOG / Foto: Instalki.pl

Jeśli lubicie uniwersum Games Workshop, gdzie w mrocznym świecie ludzkość musi walczyć z orkami, eldarami czy demonicznymi siłami, to obecne promocje na pewno wam się spodobają. Z racji wyprzedaży gier z uniwersum Warhammer i Warhammer 40,000 możecie zgarnąć dwa tytuły za darmo, a do tego pokaźną kolekcję elektronicznych dodatkowych materiałów. I to na dwóch lubianych platformach.Na początek Steam. Możecie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych i dodać do swojego konta zupełnie za darmo sieciową karciankę Warhammer Underworlds: Online. Fani bitewnych gier jak Magic The Gathering czy cyfrowego Hearthstone oraz klimatu Warhammera odnajdą się w niej w największym stopniu. Produkcja nie jest może tak znana na PC jak konkurencja, ale entuzjaści Warhammera chcący spróbować czegoś nowego na swojej maszynie (zdaje mi się, że wcześniej nie próbowano przenosić tego karcianego systemu w komputerowe realia) powinni ją docenić.Jak można przeczytać w opisie na Steam - "Poprowadź swoich wojowników do chwały w najlepszej strategicznej karciano-kościanej grze bitewnej PvP. Warhammer Underworlds: Online stawia przeciwko sobie potężne bandy w odwiecznej walce o chwałę w świecie Age of Sigmar. (…) Wybierz drużynę, zbuduj swoje talie i wytnij swoim orężem ścieżkę do zwycięstwa korzystając z mechaniki kości i kart, która oferuje nieograniczoną strategiczną głębię."Na polskiej platformie GOG mamy jeszcze więcej. Zapewne najciekawszym dla wielu kąskiem będzie cyfrowy egzemplarz klasycznej gry strategicznej Warhammer: Shadow of the Horned Rat. To pierwsza w historii elektroniczna adaptacja świata Warhammera wydana już w 1995 roku. Poza nią otrzymamy tapety, książki, artbooki i ścieżkę dźwiękową z kilku różnych odsłon komputerowego Warhammera i Warhammera: 40,000, a nawet dodatkową przygodę do papierowego RPG Warhammer i zniżkę na gadżety w oficjalnym sklepie."Pakiet zawiera:GOG zachwala Warhammer: Shadow of the Horned Rat słowami - "Mając do wyboru ponad 25 jednostek, możesz stworzyć i poprowadzić własną armię do walki na wielu polach Starego Świata. Możesz także stworzyć własną wersję historii tej przygody wybierając podążanie za głównym rozwiązaniem i pokonaniem sił skavenów oraz orków lub wspomagając się wysiłkami wielu patronów, których może pozyskać Paymaster Dietrich. Wraz ze stopniowym wzrostem trudności i powiększającą się wiedzą o uniwersum, ta adaptacja jest dobrym pierwszym krokiem dla elektronicznego Warhammera i obowiązkową grą zarówno dla fanów RTS, jak i Warhammera."W przypadku Steam i Warhammer Underworlds: Online, należy wejść na kartę produktu (), zalogować się i po prostu dodać pozycję do swojego profilu lub poszukać jej w dziale sklepu aplikacji launchera. Podobnie ma się kwestia z GOG. Wchodzimy na dedykowaną podstronę Warhammer Skulls Digital Goodie Pack (), wrzucamy ją do koszyka i finalizujemy darmowy zakup. Alternatywnie szukamy paczki w launcherzeZauważyłem pewną dziwną kwestię. Wchodząc na kartę produktu samej gry Warhammer: Shadow of the Horned Rat na GOG (), zobaczymy tylko cenę z obniżką, a nie zupełne zero złotych. Jednak dodanie jej z poziomu całej paczki przypisuje osobną pozycję w GOG, tak jak po zakupie samej gry, a nie jako jeden z odnośników w całym pakiecie dodatków Warhammera. Jeśli ktoś nie wie o darmowej możliwości i chce skorzystać tylko z obniżki na wspominaną klasyczną strategię, może niepotrzebnie wydać kilka złotych. Szkoda tylko, że osoby preferujące futurystyczną odsłonę świata 40,000 nie dostają żadnej produkcji bezpłatnie, a jedynie dodatki z innych gier. Promocje na Steam i GOG trwają. Wraz z nimi taże można nabyć w niższych cenach pozycje z uniwersum Warhammera i Warhammera: 40,000.Źródło i foto: Steam / GOG / własne