Polski Frostpunk za darmo od Epic Games

Frostpunk za darmo od Epic Games

Takie promocje na Epic Games Store to ja lubię. Po raz kolejny popularna platforma dystrybucji cyfrowej postawiła na rozdawnictwo gry ocenianej niemalże wyłącznie bardzo pozytywnie, której nie brakuje wiele do miana tytułu AAA. W tym tygodniu za darmo odebrać można Frostpunk, rewelacyjną grę strategiczną polskiego 11 bit studios. Bez względu na Wasze podejście do Epic Games, nie ma sensu unosić się honorem: tę produkcję po prostu warto mieć w swojej kolekcji.Jeśli jesteś jedną z osób, które z różnych powodów nie lubią ładnej pogody (oj, znam takich), to najbliższy weekend możesz śmiało spędzić przed komputerem. Firma Epic Games udostępniła za darmo Frostpunk, ciekawą grę strategiczną, rozgrywającą się w postapokaliptycznym świecie. Zadaniem gracza jest zapewnienie przetrwania steampunkowego miasta poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych jego mieszkańcom. Mam tu na myśli przede wszystkim regularne dostawy ciepła oraz energii.Frostpunk za darmo odbierzesz logując się na swoje konto w aplikacji Epic Games Launcher lub na stronie internetowej sklepu Epic Games, a następnie przechodząc na kartę produktu, o tutaj . Teraz wystarczy kliknąć przycisk dodania gry do koszyka. Po finalizacji zakupu w najlepszej cenie 0 złotych, pozycja zostanie dodana na zawsze do Twojej biblioteki gier.Udanej zabawy!Źródło: mat. własny