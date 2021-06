Najlepsze darmowe gry na PS5. Sony przedstawia propozycje

Jest w czym wybierać.



Od premiery PlayStation 5 minęło niemalże pół roku. Na razie urządzenie wciąż jest dosyć trudno zdobyć, lecz oczywiście wiele osób ma już u siebie w domu konsolę nowej generacji. Co prawda na gry AAA z prawdziwego zdarzenia (wykorzystujących pełnię potencjału sprzętu) jeszcze sobie poczekamy, ale na bibliotekę produkcji narzekać raczej nie można. Także tych darmowych.





Darmowe gry na PS5 - w co zagrać?



Brytyjski oddział PlayStation postanowił przybliżyć graczom dziesięć najlepszych (subiektywnie wybranych rzecz jasna) bezpłatnych tytułów. Na oficjalnym kanale YouTube pojawił się specjalny materiał przedstawiający nie tylko fragmenty rozgrywki z poszczególnych gier, ale także ich opis. Co więc znalazło się na liście?









Jeśli nie chce Wam się oglądać filmu, to poniżej znajdziecie spis produkcji:





Astro’s Playroom

Fortnite

War Thunder

CRSED: F.O.A.D.

Call of Duty: Warzone

Destiny 2

Rogue Company

Final Fantasy XIV

Warframe

Genshin Impact



Część osób może zdziwić się obecnością Final Fantasy XIV. Gra ta przecież nie jest w pełni darmowa. W powyższym klipie zaznaczono ten fakt i wspomniano tylko o bezpłatnym okresie próbnym. Podczas niego wypróbować można grę i sprawdzić czy spodoba nam się na tyle, by potem wydać nieco pieniędzy. Trudno także się dziwić, iż redaktorzy zamieścili na liście Astro’s Playroom.



Jest to produkt startowy dla wszystkich posiadaczy PlayStation 5 - nic dziwnego, że Sony chce przyciągnąć do niego jak najwięcej graczy. W komentarzach koniecznie dajcie znać czy graliście w którąś z powyższych gier oraz czy może polecacie jakieś inne darmowe pozycje!



Źródło: YouTube / Foto. Sony