Polski FPS o 1939 roku - Land of War: The Beginning. Nowa data premiery, to tylko nieznaczne przesunięcie

Premiera Land of War przesunięta z powodu usunięcia symboli, które będzie można i tak przywrócić

Gracze Land of War dostaną za kilka miesięcy DLC z nową mapą i bronią, a na premierę promocję

Zobacz również:

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, żez uwagi na kwestie prawne obowiązujące w pewnych krajach. Głównie chodzi o niemieckie wymogi - konieczność usunięcia symboli powiązanych z nazistowską III Rzeszą Niemiecką. Umieszczanie ich w dziełach kultury (nie licząc materiałów czysto dokumentalnych i edukacyjnych) nie jest tam dozwolone.Na szczęście cały proces cenzurowania nazistowskiej symboliki i ponownego dopuszczenia gry do obiegu nie będzie trwał długo. Zamiast czwartku 27 maja, Land of War: The Beginning otrzymamy w kolejny czwartek 10 czerwca. Jak zapewnił Sebastian Binik z MS Games - "Gra jest już skończona i całkowicie grywalna - od początku do końca. Przesunięcie jej wydania nie wynika z kwestii technicznych, ale konieczności usunięcia niektórych występujących w niej symboli. W Land of War odtworzyliśmy dokładnie uzbrojenie, mundury, pojazdy i lokacje z okresu II wojny światowej i zapewniamy miłośników historii, że poczynione zmiany nie wpłyną na zagłębienie się w realia kampanii wrześniowej."Już wcześniej zapowiedziano, że studio pracuje nad specjalnych patchem, który przywróci wierne historyczne oznaczenia mundurów czy pojazdów, które niestety musiały być wycięte, aby produkcja mogła się ukazać. Oczywiście patch będzie dostępny tylko dla tych krajów, gdzie nie istnieją zapisy prawne zabraniające umieszczania takowych symboli w różnych dziełach kultury, w tym grach.Wcielając się w szeregowego Piotra Kowalskiego, będziemy mogli wziąć udział w mających realnie miejsce bitwach jak chociażby oblężenie Warszawy czy obrona Helu. Będziemy korzystali nie tylko z osobistej broni ręcznej, ale też siądziemy za sterami samolotu czy pojazdów pancernych. Co więcej, we wrześniu tego roku (mniemam, że zapewne dokładnie w kolejna rocznicę wybuchu II wojny światowej lub konkretnej bitwy) MS Games opublikuje DLC zawierające nową mapę i broń. Za to już 10 czerwca Land of War: The Beginning będzie dostępne na Steam za 99,99 zł (w tygodniu premierowym, edycję standardową gry będzie można kupić z 15% zniżki).Źródło i foto: Land of War / MS Games