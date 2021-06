Wszystkie rozdziały Tell Me Why za darmo na PC i Xbox w Microsoft Store

Tell Me Why - narracyjna przygoda rodzeństwa z trudnym wątkiem w tle

Gra jest też dostępna w Xbox Game Pass Ultimate, ale "za darmo" to znacznie lepsza opcja / Foto: Instalki.pl - Microsoft

Jak odebrać Tell Me Why za darmo na PC i konsole Microsoft Xbox One oraz Xbox Series?

Nieczęsto spotykamy się z sytuacją, kiedy promocyjne gry możemy znaleźć na platformie Microsoft Store. Tym razem będący także wydawcą Tell Me Why twórcy Windowsa rozdają kompletną produkcję dla swoich wszystkich bieżących platform, czyli na Windowsie i konsolach Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X).W Tell Me Why możecie grać za darmo już od pierwszej połowy marca tego roku, ale nie w całość opowieści. Wtedy pisaliśmy o. Nie była to czasowa promocja, a stan na zawsze w ramach zachęty do dokupienia pozostałych odcinków. Obecnie Microsoft Store oferuje przez pewien okres pełną grę, czyli wszystkie jej trzy epizody.Tell Me Why zostało stworzone przez studio Dontnod Entertainment, które stoi za takimi grami jak zapewne znane wam Life is Strange, Remember Me czy Vampyr. Firma specjalizuje się w narracyjnych grach przygodowych i właśnie Tell Me Why także zalicza się do tego grona. Widać liczne charakterystyczne elementy rozgrywki i budowania produkcji znane już z Life is Strange (a nawet pewne inspiracje np. The Walking Dead).Gra rozgrywa się na Alasce, gdzie wcielamy się w rodzeństwo - Tylera i Alyson Ronan. Przywołujemy wspomnienia z dzieciństwa, ale też dokonujemy wyborów, które wpływają na relację pomiędzy rodzeństwem. Dontnod Entertainment nie chce stronić od trudnych tematów, Tyler jest osobą transpłciową.Jeśli przeszliście już Tell Me Why Ep1, to okazja zgarnięcia całości będzie dla was tym bardziej atrakcyjna. Aby dopisać produkcję na zawsze do waszego konta Microsoft, należy wejść na kartę produktu w sklepie Microsoftu () i po zalogowaniu dodać ją do profilu. Gra jest dostępna w promocji za darmo na Windowsa 10, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X. Oferta obowiązuje (jak widać na karcie produktu) przez 30 dni, więc powinna być dostępna do końca czerwca.Źródło i foto: Microsoft / press start