Data premiery Minecraft Jaskinie i Klify oficjalnie ujawniona

To już za kilka dni.

Minecraft Caves & Cliffs - data premiery

Minecraft 1.17 - lista zmian

Nowe bloki w Minecraft 1.17:

Liście azalii

Korzenie azalii

Kiełkujący ametyst

Kryształy ametystu

Rudy miedzi

Bloki miedzi

Miedziane schody i półbloki

Gliniane garnki

Rośliny zarodnikowe

Kwiaty zarodników

Lekkie Liany (ang. Dripleaf)

Małe lekkie liany (ang. Small Dripleaf)

Blok mchu

Mech

Skulkowy blok

Rosnące skulkowe bloki

Skulkowe narośla

Skulkowe czujniki

Stalagmity

Stalaktyty

Bloki nacieku

Piorunochrony

Sypki śnieg

Świece

Tuf

Kalcyt

Jaskiniowa glina

Ponuryt

Nowe przedmioty w Minecraft 1.17:

Odłamki ametystu

Wiadra z aksolotlem

Pędzle

Sakwy

Ceramiczne odłamki

Świecące jagody

Lunety

Nowe potwory w Minecraft 1.17:

Aksolotle

Świecące kałamarnice

Kozy

Jaskiniowy Ochroniarz (ang. Warden)

Wielka aktualizacja o nazwie Jaskinie i Klify do gry Minecraft okazała się chwilowo przerosnąć ambicje jej twórców. Firma Microsoft ogłosiła z tego właśnie powodu, że Minecraft 1.17 Caves & Cliffs zostanie podzielona na dwie części. Przedstawiciele firmy z siedzibą w Redmond podali do wiadomości publicznej datę premiery pierwszej jej odsłony. Fani nie bedą musieli długo czekać.Data premiery Minecraft 1.17 Caves & Cliffs - Part I to 8 czerwca 2021 roku. Aktualizacja będzie dostępna dla gry Minecraft: Bedrock Edition na Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android i Windows 10 - a także Java Edition na Windows, macOS i Linux.Nowości w Minecraft 1.17 będzie co nie miara. Kluczową innowacją w nowej aktualizacji Minecraft 1.17 będzie ulepszony generator terenu. W świecie złożonym z sześciokątów wyładnieją zwłaszcza góry oraz jaskinie, które otrzymają własne sub-biomy. Nie zabraknie nowych bloków, potworów oraz przedmiotów - w tym wypadku listy są dość długie. Nie wiadomo, które ze zmian zadebiutują w danej części aktualizacji.Źródło: Microsoft