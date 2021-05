Świetna drugowojenna strategia Company of Heroes 2 i dodatki za darmo na Steam

Company of Heroes 2, dodatek Ardennes Assault i Case Blue Mission Pack bezpłatnie na Steam

Jak odebrać bezpłatnie Company of Heroes 2 i dodatki na Steam?

Chyba nie spodziewaliśmy się, że już jeden dzień po cotygodniowej nowejdostaniemy coś jeszcze na platformie Steam. Co więcej, nawet dwie pozycje, bo podstawową grę i dodatek. Mowa o lubianej drugowojennej strategii Company of Heroes 2 i Company of Heroes 2 - Ardennes Assault.Jak można przeczytać na Steam - "Seria Company of Heroes 2 (…), ma mechanikę premiującą przewidujących graczy. Poczynając od systemu (…) imitującego pole widzenia jednostek, aż po system osłon zachęcający do sprytnego rozstawiania oddziałów, nie wspominając o taktyce łączenia różnych rodzajów wojsk, a także wykorzystywaniu różnorodności strategii, która wymaga uważnego zastanowienia się przed próbą zniszczenia wrogiego czołgu zwykłą drużyną piechoty. Każda z gier stawia gracza przed ważnymi wyborami taktycznymi, mogącymi wpłynąć na dalsze losy wojny."Poza podstawową grą z 203 roku, za którą odpowiada studio Relic Entertainment, czyli autorzy Warhammer 40’000 Dawn of War czy Homefront, dostajemy też samodzielny dodatek Ardennes Assault wydany w 2014 roku. "Ofensywa w Ardenach zawiera porywającą samodzielną kampanię dla jednego gracza, której bohaterami są amerykańcy żołnierze. Weźmiesz udział w dynamicznej nieliniowej kampanii i odczujesz skutki swoich działań, ponieważ ogólne zdrowie kompanii nie odnawia się pomiędzy misjami." Dodatkowo otrzymamy mniejszy pakiet misji Case Blue Mission Pack do Company of Heroes 2, w którym pokierujemy niemieckimi wojskami na wschodzie w 1942 roku. Co ważne, obie gry i DLC zawierają pełną polską wersję językową.Jak ma to miejsce w przypadku promocji organizowanych bezpośrednio na Steam, trzeba udać się na kartę produktu Company of Heroes 2 () i Company of Heroes 2 - Ardennes Assault (). Po zalogowaniu na swój profil klikamy w przycisk "Dodaj do konta" i od tej pory cieszymy się w pełni za darmo nową pozycją, a nawet dwoma, w swojej bibliotece gier Steam. Alternatywnie można pokusić się o odszukanie obu tytułów w dziale sklepu launchera. Ale to jeszcze nie wszystko. Aby odebrać DLC Case Blue Mission Pack do Company of Heroes 2, należy zalogować się na konto Steam z poziomu oficjalnej strony Company of Heroes, co będzie wiązało się też z zapisaniem do newslettera z nowościami Relic i Sega.Jeśli nie chcecie otrzymywać maili, a interesuje was DLC z nowymi misjami, to nic nie szkodzi. Chwilę po podaniu danych przyjdzie wam na skrzynkę e-mailową wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Mission Packa i zapisania do newslettera. Wystarczy na dole maila kliknąć na "Unsubscribe". Promocja będzie trwała. Jednak mamy jeszcze drugą przyjemną kwestię. Jeśli spodobała się wam zabawa w Company of Heroes 2 czy w dodatku Ardennes Assault, to możecie kupić część pozostałych DLC ze zniżką wynoszącą aż 75 proc. ceny i to o kilka dni dłużej - aż do 3 czerwca.Źródło i foto: companyofheroes / Steam