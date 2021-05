Among Us za darmo na Epic Games. Jednak nie Rise of the Tomb Rider, może innym razem?

Genialne Among Us za darmo na platformie Epic Games Store przez najbliższy tydzień

Jak odebrać bezpłatnie Among Us i inne darmowe promocyjne gry na Epic Games Store?

Przeciek z Larą Croft okazał się nieprawdziwy, ale może pojawi się za tydzień? Tego nie wiemy / Foto: Epic Games Store

Dopiero co kilka godzin temu pisaliśmy o prawdopodobnym tytule, który może pokazać się za darmo na Epic Games Store już dziś po 17:00. Miał to być, za czym stał przeciek z profilu na Facebooku francuskiego oddziału Epic Games Store. Może w przyszłości ten tytuł się jeszcze pojawi, ale na razie firma oferuje coś innego.Latem i jesienią 2020 roku mieliśmy istny szał na Among Us. Dziś popularność tej bardzo memicznej produkcji przycichła, co nie znaczy, że nie jest wciąż szeroko ogrywanym tytułem. Mimo wszystko, na pewno wielu graczy jeszcze nie ma go w swojej bibliotece. I na tę bolączkę może poradzić coś Epic Games Store rozdając wspominany tytuł zupełnie za darmo. Jak przeczytamy na karcie produktu w Epic Games - "Graj z 4-10 graczami online lub przez sieć lokalną, próbując przygotować swój statek kosmiczny do odlotu - ale uważaj, ponieważ jeden lub więcej losowych graczy spośród członków załogi to Impostorzy, którzy chcą Was pozabijać!""Żyj jako członek załogi - ukończ wszystkie powierzone Ci na statku zadania, by wygrać, i uważaj na Impostorów! Zgłaszaj martwe ciała i zwołuj nadzwyczajne spotkania, by przegłosować wszystkich Impostorów. Tylko wybieraj ostrożnie! Graj jako Impostor - wywołuj zamęt, skradaj się i wrabiaj niewinnych gapiów! Wygrasz, gdy zabijesz wszystkich członków załogi - czy jesteś prawdziwym mistrzem sabotażu?"Tradycyjne, aby stać się posiadaczami bezpłatnej gry w ramach promocji Epic Games Store, należy udać się na główną witrynę internetową platformy i zalogować się. Później przewijamy widok na dół, aż zobaczymy sekcję z bezpłatnymi grami. Wybieramy kartę produktu (przez najbliższe 7 dni Among Us) i po wejściu klikamy na przycisk z nie do końca dobrze dobranym podpisem "Pobierz". Po kilku dalszych krokach gra na stałe będzie dopisana do naszego konta Epic Games Store, tak samo jakbyśmy ją tradycyjnie kupili, jednak nie wydamy ani grosza. Alternatywnie można poszukać jej w dziale sklepu launcheraMacie na to czas. Później promocja zmieni się, ale tak jak ostatnio, niestety nie wiadomo na jaki następny tytuł. Może będzie to Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration? Kto wie. Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość i poczekać tydzień na kolejne czwartkowe późne popołudnie, kiedy to Epic Games oficjalnie wyjawi nową grę i od razu umożliwi jej darmowe zdobycie.Źródło i foto: Epic Games Store