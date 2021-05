Rise of the Tomb Raider za darmo na Epic Games. Francuski oddział wyjawił tajemniczą grę

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration za darmo w Epic Games Store

Wygląda na to, że zapowiedź niechcący wymsknęła się francuskiemu oddziałowi firmy / Foto: KekanKok @ Reddit

Jak odebrać Rise of the Tomb Raider i inne promocyjne darmowe gry w Epic Games Store?

Co za tydzień? Wciąż nie wiemy i zapewne Epic znów nic nie zapowie

Normalnie do opisania kolejnej darmowej gry z Epic Games Store czekalibyśmy do godziny 17:00. Od niedawna twórcy serii Unreal i Fortnite zrezygnowali z zapowiadania przyszłych bezpłatnych tytułów. Fani platformy muszą co czwartek po 17:00 sprawdzać informacje. Jednak nie tym razem.Co ciekawe, sam Epic Games Store wyjawił tytuł kolejnej gry. Jednak niechcący, a nie w formie oficjalnej zapowiedzi. 25 maja na francuskim profilu Epica w serwisie Facebook opublikowano post będący źródłem przecieku. Informacja została szybko zdjęta, widać po prostu ujawniono ją przedwcześnie w ramach zwykłej pomyłki. Jednak w sieci nic nie ginie i możemy zobaczyć screen chociażby na Reddicie, którego autorem jest KekanKok.Przejdźmy w końcu do konkretów. Najnowszym tytułem miałyby być przygody pani archeolog Lary Croft w wydaniu Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. Jak można przeczytać w oficjalnym opisie - "Wersja Rise of the Tomb Raider: 20 rocznica zawiera podstawową grę oraz Subskrypcję serii obejmującą zupełnie nową zawartość. Odkryj zakamarki posiadłości rodziny Croft i w nowym dodatku fabularnym "Więzy krwi", a potem obroń ją przed inwazją zombie w "Koszmarze Lary"."Oczywiście do godziny 17:00 nie będziemy mieli pewności, czy faktycznie Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration będzie można odebrać za darmo w Epic Games Store, ale wydaje się to bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że działania promocyjne serii z Larą Croft mają obecnie miejsce także w dodatkowej zawartości do Fortnite. Tak czy inaczej, dzisiejszą bezpłatną grę odbierzecie tak jak zwykle wchodząc na główną stronę Epic Games Store, logując się i przewijając widok niżej aż do sekcji z promocyjnymi darmowymi grami, gdzie zapewne ujrzycie już niedługo Rise of the Tomb Raider.Później po wejściu na kartę produktu i kilku ruchach zaczynających się od kliknięcia na przycisk z niezbyt trafnym napisem "Pobierz", będziecie posiadaczami kolejnej gry bez wydawania ani grosza. Alternatywnie możecie też ją znaleźć w dziale sklepu aplikacji laucheraNa zaopatrzenie się w (prawdopodobnie) Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration będziecie mieli czas. Po tym czasie najpewniej następna tajemnicza gra. No chyba, że dziś Epic Games zrezygnuje z niespodzianek i znów zacznie zapowiadać przyszłe darmowe promocyjne tytuły. Tymczasem jeszczemożecie za darmo odebrać najnowszą odsłonę elektronicznego przeniesienia koszykówki na komputery i konsole, czyliŹródło: sirusgamingb reddit / Foto: Tomb Raider @ YouTube