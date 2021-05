PlayStation Plus na czerwiec. W ofercie trzy ciekawe gry

Warto się zainteresować.





PS Plus na czerwiec - w co zagramy?

Źródło: Sony

Star Wars: Squadrons

Niesamowita przygoda za sterami myśliwców zarówno z Nowej Republiki, jak i floty imperialnej - takich jak X-wing czy TIE. Każdy z użytkowników będzie miał niepowtarzalną okazję wcielić się w role pilotów, dzięki emocjonującej historii dla jednego gracza osadzonej w świecie STAR WARS™. Nowa Republika walczy o wolność, a Imperium domaga się porządku. Czas dołączyć do galaktycznej elity!

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Remaster popularnej gry walki, która swoją premierę miała w 2007 roku. Tytuł przypadnie do gustu szczególnie fanom serii, ale także osobom, które lubią bijatyki. Na wszystkich aktywnych subskrybentów czekają wyjątkowe kompilacje kopnięć i uderzeń.

Operation: Tango

Operation: Tango to szpiegowska przygoda współpracy, w której razem ze znajomym musicie wykonywać niebezpieczne misje w technologicznym świecie niedalekiej przyszłości. Jako wyjątkowa dwuosobowa drużyna, wraz z osobą towarzyszącą wcielacie się w AGENTA i HAKERA, współpracujących, aby infiltrować, namierzać i likwidować siły zagrażające światu. Pracujcie z dwóch różnych punktów widzenia – łączy Was jedynie głos. Współpraca jest konieczna, a kluczem do sukcesu jest komunikacja.

Większość usług subskrypcyjnych ma to do siebie, że ich oferta każdego miesiąca nieco się zmienia. Jest to oczywiście podyktowane chęcią zatrzymania przy sobie jak największej liczby konsumentów. Wyjątkiem od reguły nie jest PlayStation Plus – w czerwcu osoby opłacające ten abonament otrzymają dostęp do kilku naprawdę ciekawych gier wideo.Sony zdecydowało się zapowiedzieć czerwcową ofertę PlayStation Plus. Co ciekawe, pierwszy raz w historii mamy do czynienia z debiutem kilku gier właśnie za pośrednictwem tejże usługi. Mowa tu o. Dodatkowo do tego grona dołączy Star Wars: Squadrons (dostępne na PS4 oraz PS5).Warto zaznaczyć, iż wszystkie powyższe produkcje będą dostępne. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju prezentem na Dzień Dziecka. Jeśli nie kojarzycie zbytnio oferowanych przez Sony gier, to poniżej znajdziecie ich krótki opis:Źródło i foto: Sony