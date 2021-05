W Polsce rusza turniej simracingu. Oto Master Cup Sim Racing League

Pula nagród to aż 30000 złotych.

Master Cup Racing, czyli turniej simracingowy

Jak wziąć udział w Master Cup Racing - Poland?

29.05 godz. 14.00 - uruchomienie rejestracji;

od 29.05 godz. 16.00 do 4.06 godz. 22.00 - pierwsza sesja kwalifikacyjna;

od 5.06 godz. 16.00 do 11.06 godz. 22.00 - druga sesja kwalifikacyjna;

od 12.06 godz. 16.00 do 18.06 godz. 22.00 - trzecia sesja kwalifikacyjna;

od 19.06 godz. 16.00 do 25.06 godz. 22.00 - czwarta sesja kwalifikacyjna;

26.06 godz. 18.00 - wyścig finałowy

Fani simracingu nie są przesadnie rozpieszczani w Polsce. Miłośnicy wirtualnych wyścigów muszą na ogół organizować się we własnym gronie, nie potrafiąc przebić się ze swoim hobby do mainstreamu. Tymczasem, należąca do Cooler Master marka gamingowa Master XP postanowiła zorganizować w naszym kraju Master Cup Sim Racing League. W ramach turnieju uczestnicy będą mogli powalczyć o awans do finału z pulą nagród wynoszącą 30 000 złotych.Master Cup to seria turniejów online i offline dla graczy na skalę lokalną i międzynarodową. Organizowana przez firmę Master XP we współpracy z partnerami, obejmuje wiele kategorii gier. Wśród nich są m.in. shootery, wyścigi, bijatyki, gry sportowe oraz towarzyskie. Nowa inicjatywa marki należącej do firmy Cooler Master, zawitała do Polski.Master Cup Racing - Poland to seria eventów przygotowana we współpracy z partnerami, takimi jak SIM-CENTER Poznań, Cooler Master, GamerHash, Kunos Simulazioni i AK Informatica. Dalsze wsparcie zapewniają Dallara i Entrymedia. W ramach turnieju gracze z całej Polski będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w grze Assetto Corsa, uznawanej przez wiele serwisów za symulator wyznaczający rynkowe standardy pod względem realizmu prowadzenia, fizyki jazdy czy fotorealistycznego odwzorowania warunków pogodowych.Gracze, którzy chcieliby spróbować swoich sił w turnieju Master Cup Racing - Poland powinni zarezerwować sobie stanowisko w SIM-CENTER Poznań (największym salonie wyścigowym w Polsce) oraz zarejestrować się minimum dwie godziny przed zakończeniem ostatniej, czwartej sesji kwalifikacyjnej Hot Lap, tj. do godziny 20.00 dnia 25 czerwca 2021 roku. Kwalifikacje odbędą się na czterech różnych torach, których nazwy będą ogłaszane przed zawodami. W czterech turach zostanie wyłonionych łącznie ośmiu zawodników (po dwóch najszybszych z każdej sesji), którzy zmierzą się w Wielkim Finale.Harmonogram imprezy jest następujący:Zawodnicy poprowadzą samochód Dallara Stradale, przygotowany przez firmę Dallara wraz z twórcami gry Assetto Corsa. Finał będzie składał się z dziesięciominutowej sesji treningowej, półgodzinnej kwalifikacyjnej i równie długiego wyścigu. Czterech spośród ośmiu zawodników otrzyma ufundowane przez sponsorów nagrody o łącznej wartości. Wśród fantów są gamingowe monitory, fotele i peryferia. Zostały one ufundowane przez firmę Cooler Master, znaną zarówno z rozwiązań chłodzących, jak również obudów, sprzętu i akcesoriów dla graczy.Źródło: inf. prasowa