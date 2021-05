Netflix wejdzie w biznes gier. Czy będzie kolejnym Google Stadia lub GeForce Now?

Netflix i streaming gier? Nie wykluczone, ale gamingowe początki będą inne

Minecraft: Stroy Mode, czyli pewna interaktywność Netflixa już od 2015 roku / Foto: Instalki.pl

Mobilna usługa abonamentowa Netflixa z grami

Elementy gier, to co najwyżej wybór opcji dialogowych lub prostych decyzji fabularnych w kilku tytułach Netflixa / Foto: Instalki.pl

Netflix był jedną z pierwszych firm budujących swój model biznesowy w oparciu o streaming filmów i seriali. W ostatnim roku coraz popularniejsze stały się usługi streamingu gier. Pandemia i kiepska sytuacja na rynku kart graficznych sprzyja uruchamianiu aplikacji do rozrywki na serwerach i przesyłaniu obrazu oraz dźwięku. Czy Netflix będzie kolejnym graczem właśnie w tym segmencie rynku?Gry nie są czymś zupełnie nowym dla Netflixa. Już teraz mamy w ofercie kilka interaktywnych seriali, w których decydujemy o dialogach bądź dalszych ruchach bohaterów. Są to tak naprawdę nie do końca liniowe filmy z lekką dozą wpływania na fabułę, którym dość daleko do pełnoprawnych gier, ale mają już pewien zalążek w tej kwestii. Tym bardziej widać to w serialowej adaptacji Minecrafta, gdzie od razu mamy skojarzenie po prostu z grą. Jednak Netflix podobno ma w planach dodać do swojej oferty także pełnoprawne gry.Według doniesień z kilku źródeł, nie jest to kwestie najbliższych miesięcy, a dopiero 2022 roku. Można by zakładać, że chodzi o usługę streamingu w abonamencie, podobnie jak ma to miejsce chociażby w Google Stadia czy Microsoft Xbox Game Pass Ultimate xCloud. O dziwo zagraniczne media wskazują na to, że dostaniemy coś innego.Usługa ma być podobna do Apple Arcade czy Google Play Pass. Nie znaczy to, że model streamingowy jest zupełnie wykluczony. Ale przynajmniej początek będzie opierał się na klasycznym modelu pobierania i instalowania gier, a nie transmitowania ich z serwera. Prawdopodobnie chodzi o niewielką wyselekcjonowaną kolekcję mobilnych tytułów bez reklam, do których dostęp uzyskamy za stały abonament. Już teraz Netflix aktywnie poszukuje dyrektora nowego działu, który poprowadzi i rozbuduje ten segment firmy. Wydaje się, że Netflix skoncentruje się na tytułach innych wydawców, jednakże otwarta pozostaje możliwość stworzenia własnego studia lub kupienia zewnętrznego.Wciąż mowa o nieoficjalnych doniesieniach, ale źródła takie jak The Information, Reuters czy Axios zdają się być wiarygodne. Inna sprawa, że opisywane plany, nawet gdyby były prawdziwe, jeszcze mogą się zmienić do debiutu w 2022 roku czy chociażby oficjalnych zapowiedzi nowej gamingowej usługi.Źródło: thenextweb / Foto: Instalki.pl