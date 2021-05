Minecraft: niemalże 100 nowych bloków w nadchodzącej aktualizacji

Robi wrażenie.





Minecraft otrzyma miedź, puch śniegowy i nie tylko

Tegoroczny okres wakacyjny będzie dla graczy Minecrafta wyjątkowo obfity. Do produkcji trafi bowiem pierwsza część ogromnej aktualizacji o nazwie „Caves & Cliffs”. Deweloperzy zdecydowali się na jej rozbicie z prostego powodu – jej rozmiary są zbyt przytłaczające. Właśnie poznaliśmy kilka szczegółów na temat tegoż update’u.O „Caves & Cliffs” informowaliśmy Was kilkukrotnie. Między innymi wtedy, kiedy zapowiedziano klucz programu – szczyty górskie z prawdziwego zdarzenia . To oczywiście nie wszystko, co przygotowali pracownicy studia Mojang. Okazuje się bowiem, iż Minecraft wzbogaci się oNa oficjalnym kanale gry zadebiutował materiał przybliżający działanie niektórych z nich.poprzez wykorzystanie jej jako piorunochronu. Dodatkowo bloki wykonane z miedzi będą z biegiem czasu zmieniać swój kolor tak, jak ma to miejsce w naturze.Oczywiście nie zabraknie zupełnie świeżych bloków stricte dekoracyjnych pokroju. Pojawi się także śnieżny puch możliwy do zebrania we wiadro oraz nowe złoża generowane w formie łupka.Trudno jednak na razie o bardziej szczegółowy opis działania każdego przedmiotu. Część mechanik z pewnością niedługo zostanie opisana przez deweloperów, ale niektóre z nich gracze będą musieli odkryć sami. Kiedy? Oczywiście tegorocznego lata, kiedy na serwery wdrożona zostanie pierwsza część aktualizacji „Caves & Cliffs”.Źródło i foto: Mojang