Najnowsze NBA 2K21 za darmo na Epic Games Store

Lubicie elektroniczną koszykówkę? NBA 2K21 odbierzecie za darmo w Epic Games

Jak bezpłatnie odebrać NBA 2K21 w Epic Games Store?

W kolejny czwartek znów gra niespodzianka, Epic kolejny raz nie wyjawił tytułu / Foto: Epic Games - Instalki.pl

Epic Games Store powrócił do bycia tajemniczym i braku zapowiadania kolejnych darmowych gier z tygodniowym wyprzedzeniem. Najnowszą bezpłatną produkcją okazała się ostatnia odsłona elektronicznej flagowej serii koszykarskiej, czyli NBA 2K21. W takim razie gracze, którzy typowali duży tytuł z racji niewyjawiania nazwy, mieli rację.Piłka nożna ma swoją serię FIFA, a koszyków NBA 2K. Podobnie jak to było z Symulatorem Farmy, Epic Games jeszcze przed zapowiedzią kolejnej odsłony udostępnia najnowszą część serii. To naprawdę duży ruch, który może napędzić kolejnych użytkowników Epicowi. Choć w Polsce raczej większą popularnością cieszą się komputerowe i konsolowe rozgrywki piłkarskie.Jak można przeczytać na karcie produktu - "NBA 2K21 to najnowsza odsłona znanej na całym świecie, bestsellerowej serii NBA 2K. Oferuje rewelacyjne usprawnienia najlepszej w klasie rozgrywki, funkcji rywalizacji oraz społecznościowych i zaawansowanych, zróżnicowanych trybów. Świat koszykówki i kultury NBA, w którym Everything is Game, pochłonie Cię bez reszty w NBA 2K21." Tytuł oferuje m.in. kampanię, tryb MyTeam, w którym możemy stworzyć drużynę swoich marzeń, rozgrywki w stylistyce ulicznej koszykówki czy zabawę multiplayer.Od dawna nic się nie zmieniło w mechanizmie odbioru promocyjnych gier. Należy wejść na główną stronę platformy Epic Games Store i zalogować się na swoje konto. Później przewinąć w przeglądarce internetowej widok niżej, aż do sekcji z promocyjnymi bezpłatnymi grami i kliknąć na aktualnie obowiązującą produkcję (w tym wypadku NBA 2K21). Po kilku dodatkowych ruchach na karcie produktu, gra będzie dopisana na stałe do naszego profilu, tak jak w przypadku zwyczajnego zakupu, ale oczywiście bez wydawania ani grosza. Alternatywnie możemy poszukać NBA 2K21 w dziale sklepuMacie na to czas. I tak samo jak było tydzień temu, znów nie wiemy, jaka gra zastąpi obecną. Jednak jeśli Epic wciąż utrzymuje to w sekrecie, to możliwe, że kolejny raz czeka nas coś większego tak jak NBA 2K21, a nie niewielka niezależna produkcja. Jak finalnie potoczą się sprawy, przekonamy się już za tydzień.Źródło i foto: Epic Games Store