Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści wkrótce na Androidzie. Ruszyły zapisy

Zagraj za darmo w karcianego Wiedźmina Wojnę Krwi na smartfonach i tabletach z Androidem

Nie chcesz czekać do premiery? Już teraz można zagrać w Wojnę Krwi na Androidzie

Zapisy na Wojnę Krwi: Wiedźmińskie Opowieści już dostępne na Androidzie / Foto: Google Play - Instalki

Przygotowany dla jednego gracza miks karcianki, gry logicznej i RPG w postaci Wojny Krwi: Wiedźmińskich Opowieści pokazał się początkowo na PC, ale później także na konsolach PlayStation i Xbox. W dalszym czasie również przenośnie na iOS i Nintendo Switch. Brakowało tylko wersji na Androida, ale wkrótce ma się to zmienić.CD Projekt zapowiedział oficjalnie, że można już wstępnie zapisywać się w sklepie Google Play () na premierę gry Wiedźmińskie Opowieści: Wojna Krwi. W tytuł przyjemnie bawi się na komputerze i konsolach stacjonarnych, ale dotykowe ekrany i przenośny charakter wydają się wprost stworzone do takiej rozgrywki. Kiedy produkcja wyjdzie na Androida, zyska potencjalnie największą bazę mobilnych graczy.Co ważne, w przeciwieństwie do pozostałych platform, będzie można zagrać za darmo. Niestety nie w pełni, a jako swoiste demo. Jak można przeczytać w mailingu firmy - "Gra będzie dostępna za darmo, dając graczom możliwość przeżycia kilku godzin kampanii: podejmowania decyzji definiujących fabułę, spotkania z kilkoma kluczowymi postaciami i przebicia się przez rozdarty wojną kontynent. Wtedy wszyscy gracze będą mogli dokonać aktualizacji do pełnej wersji Wojny Krwi, odblokowując wszystkie rozdziały kampanii, a także mnóstwo nagród do wykorzystania w Gwincie: Wiedźmińskiej Grze Karcianej."Czy będzie trzeba czekać bardzo długo na Wojnę Krwi na Androidzie? Wcale nie. Premiera jest przewidziana już na kolejny miesiąc, dokładnie 17 czerwca. Co ciekawe, już teraz możecie pograć w tę produkcję na Androidzie, choć pośrednio. Dostępna jest w usłudze grania w chmurze. Można ją też uruchomić na komputerze w Steam i będąc w tej samej sieci lokalnej przekazywać rozgrywkę przezSam bawiłem się już tak wiele godzin przechodząc drugi raz Wojnę Krwi na smartfonie z GeForce Now i SteamLink. Już wtedy miałem świetne wrażenia, a dedykowana edycja na Androida zapewne jeszcze je poprawi. A przy okazji nie będziemy zależni od sieci lokalnej i dostępu do Internetu jak przy takim czy innym przekazywaniu rozgrywki.Źródło i foto: CD Projekt / własne