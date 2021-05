10 lat Wiedźmina 2. Z okazji rocznicy darmowy zestaw elektronicznych dodatków na GOG

Wiedźmińskie materiały graficzne, ebooki, muzyka czy wideo nawet w 4K

Czy pamiętacie 17 maja 2011 roku? W tym dniu swoją premierę miał przełomowy Wiedźmin 2: Zabójcy Królów, który przyjął się wśród zachodnich graczy zauważalnie lepiej niż pierwsza część. Był podwaliną pod najpopularniejszą trzecią odsłonę.I właśnie z okazji okrągłych urodzin Wiedźmina 2, CD Projekt przygotował na swojej platformie GOG nie lada gratkę. Można w pełni za darmo dopisać do swojego konta bogaty pakiet elektronicznych dodatków. Jak przeczytamy na karcie produktu w serwisie GOG - "Kolekcja cyfrowych wiedźmińskich gadżetów do odebrania za darmo. Znajdziecie tu grafiki, książki, muzykę, sceny zza kulis filmów, koncert z muzyką z gry, tapety i inne niespodzianki ze wszystkich wiedźmińskich tytułów."Co ciekawe, koncert muzyki z Wiedźmina 3 można obejrzeć w całej gamie jakości, od DVD przez 720p i 1080p, aż po świetne 4K. Poza nim mamy z tej samej części tzw. Goodie Pack (z Game Of The Year Edition) w kilku wersjach językowych. Podobne paczki zdobędziemy z Enhanced Edition pierwszej i drugiej odsłony trylogii (z rocznicowej też tapety HD), a nawet karcianej Wojny Krwi.Aby stać się posiadaczami pakietu wiedźmińskich dodatków, należy wejść na główną stronę platformy GOG, zalogować się na swoje konto i przewinąć widok, aż zobaczymy szeroki i dość niski banner z dodatkami z growych wiedźminów. Po jego kliknięciu, zawartość powinna pojawić się na naszym profilu. Teoretycznie można też wejść na kartę produktu, ale przycisk dopisania do konta i tak przekierowuje nas na główną witrynę GOG, gdzie musimy aktywować banner.Macie na to czas do czwartku 20 maja o godzinie 17:00. Do tego momentu możecie skorzystać także z promocji na wszystkie gry CD Projekt RED z niezłymi obniżkami (nie tylko trylogia Wiedźmina i karciana Wojna Krwi, ale też Cyberpunk 2077 czy elektroniczna adaptacja planszówki Wiedźmin Gra Przygodowa)Źródło i foto: GOG / CD Projekt