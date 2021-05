Nadchodzą testy Diablo 4? Wiele na to wskazuje

Zaskakujące pogłoski.





Diablo 4 zauważone w bazie PlayStation

An unknown game has been added to the database by Activision



Download Size : 43.970 GB pic.twitter.com/pEgQlUy3lo — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 17, 2021

Nadchodzące lata będą niezwykle obfite dla fanów marki Diablo. Prawdopodobnie w tym roku doczekamy się bowiem jeszcze debiutu mobilnego Diablo Immortal oraz odświeżonej wersji Diablo 2. Większość osób zapewne czeka jednak na „czwórkę”. Właśnie w sieci pojawiły się nowe informacje na jej temat.Jedyne oficjalne informacje , które pojawią się ze strony Blizzarda na temat Diablo 4, to tzw. Piekielne Kwartalniki. Deweloperzy regularnie opisują w nich przeróżne mechaniki i szczegóły nadchodzącej produkcji. Ani słowem nie zająknięto się niestety o dacie debiutu czy innych tego typu kwestiach. Przed użytkownikami nic się jednak nie ukryje.Jak się okazuje, baza danych PlayStation wzbogaciła się o tajemniczą grę od Activision oznaczoną sygnaturą ID WELOOOOVEDOGS.Fani nieco poszperali i okazało się, iż w ukrytych plikach znajduje się. Co to wszystko oznacza?Nie ma oczywiście opcji, iż Blizzard zmieni zdanie i przyspieszy datę premiery produkcji.Kto wie – może ich zasięg będzie skrajnie ograniczony do kilkudziesięciu zaufanych osób, a może doczekamy się zapowiedzi np. alfa-testów dla np. redakcji i influencerów.Na razie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na kolejne doniesienia odnośnie Diablo 4. Nie pojawią się ona zapewne zbyt szybko. Prędzej Blizzard przedstawi nowe szczegóły dotyczące np. Diablo Immortal czy Diablo 2: Resurrected Źródło: Twitter / Foto. Blizzard