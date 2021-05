Epic Games znów tajemniczy. The Lion’s Song za darmo, za tydzień niespodzianka

Inspirujące historie w Austrii z początków XX wieku

Jak odebrać bezpłatnie The Lion’s Song na Epic Games Store?

Kolejna darmowa gra na Epic Games Store jest niespodzianką / Foto: Epic Games Store

Galaxium niczym nowocześniejsze Space Invaders - za darmo na Steam

Kolejna okazja na zgarnięcie zupełnie za darmo normalnie płatnej gry na platformie Epic Games Store. Ale nie tylko, także można dopisać coś mniejszego do swojego konta na Steam. Jednak skupimy się na platformie twórców Unreala i Fortnitea oraz promocji z The Lion’s Song.Już od początku czuć specyficzny klimat produkcji. Oprawa jak to ma często miejsce w grach niezależnych, jest w stylistyce retro, ale bardzo charakterystycznej. To nie wszechobecny typowy wielobarwny pixelart, ale wyprany z większości kolorów. Możemy natknąć się na odcienie brązu i brudnej żółci oraz szarości. To nadaje skojarzenia ze starymi pożółkłymi fotografiami i ma sens, biorąc pod uwagę akcję osadzoną na początku XX wieku w Austrii. Ta przyjemna gra przygodowa skupia się na losach różnych postaci, zależnie od konkretnego epizodu. Niestety nie przygotowano polskiej wersji językowej.Jak można przeczytać w karcie produktu na Epic Games - "Każda postać ma wyjątkowy umysł, a gra wciąga graczy w osobiste historie walki o kreatywność, relacje z ludźmi i inspirację: utalentowana kompozytorka cierpi na brak weny przed ogromnie ważnym koncertem, obiecujący malarz uczy się, pokonując własne problemy, a genialna matematyczka próbuje zaznaczyć swoją obecność w męskim świecie. Wybory graczy decydują o tym, czy bohaterowie odniosą sukces, na który pracują."Tak jak zawsze, aby na zawsze dopisać promocyjne gry do naszego konta w Epic Gemes Store, wchodzimy na główną witrynę platformy. Logujemy się na nasze konto i przewijamy widok do dołu, aż znajdziemy sekcję z bezpłatnymi produkcjami w promocji. Klikamy na interesujący nas tytuł (tym razem The Lion’s Songs) i po przejściu na jego kartę produktu wybieramy przycisk podpisany jako "Pobierz". Po kilku dodatkowych zatwierdzeniach, gra pojawi się już na stałe na naszym profilu Epica, tak samo jak przy kupnie, ale oczywiście bez konieczności wydawania ani grosza. Ewentualnie można ją odnaleźć w dziale sklepuCzas na odebranie The Lion’s Songs macie. Po tej chwili promocja zmieni się. Niestety nie wiadomo na jaką kolejną grę. Przez większość czasu Epic zapowiadał swoje darmowe produkcje z wyprzedzeniem, ale firma znów zaczęła używać mechanizmu niespodzianki i kolejnym tytułem, będzie po prostu "Tajemnicza gra". Może to sugerować coś większego, ale też równie dobrze czystą tajemniczość, aby zachęcić ludzi do bardziej regularnego śledzenia akcji.Poza Epic Games Store, mamy też promocję na innej dobrze znanej platformie. Nie jest to jednak duża produkcja, a bardzo mała gra. Nawet mniejsza od The Lion’s Song, chociaż i wcześniej omawiana gra jest niewielkim niezależnym projektem. To stworzona przez duet Dario Carnelutti oraz Tony Munoz kosmiczna klasyczna strzelanka Galaxium. Najprościej można ją opisać jako nowoczesne rozwinięcie kultowego Space Invaders. Mamy dodatkowe ruchy, różne rodzaje przeciwników o odmiennych właściwościach, power-upy… Ale w zasadzie podstawą są krążące nad nami i czasem strzelające kosmiczne pojazdy, które musimy zestrzelić.Aby odebrać Galaxium, należy wejść na dedykowaną kartę produktu na Steam (), zalogować się i dopisać jednym ruchem grę do naszego konta. Ewentualnie podobnie jak w przypadku Epica, można ją odszukać w dziale sklepu lauchera platformy. Naturalnie mowa o programie. Niestety w tym wypadku mamy o wiele mniej czasu. Promocja kończy się już dziś w poniedziałekŹródło i foto: Epic Games Store / Steam