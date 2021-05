Red Alert 2 za darmo w przeglądarce internetowej. Tak, jest multiplayer

Coś do zabawy na weekend.

Red Alert 2 w przeglądarce internetowej

Command & Conquer: Red Alert 2 to gra przez wielu uznawana za kultową. Wydana w 2000 roku przez Westwood Studios pozwalała graczom opowiedzieć się po stronie Aliantów lub Sowietów, by poprowadzić wybraną nację do ostatecznego zwycięstwa w wielkoskalowym konflikcie. Ta strategia czasu rzeczywistego zyskała swoją sławę nie tylko za sprawą uzależniającego gameplayu, ale także doskonałej fabuły, mistrzowskiej oprawy dźwiękowej oraz trwających ponad godzinę (!) wstawek filmowych, odgrywanych przez prawdziwych aktorów. Dziś każdy z Was może zagrać w omawianą produkcję za darmo w swojej przeglądarce internetowej. Oto Red Alert 2: Chrono Divide.Kolejna wspaniała gra dostosowana do ogrywania z poziomu przeglądarki internetowej. Tym razem padło na Red Alert 2, które zostało przeportowane wraz z trybem rozgrywki wieloosobowej. Złe wieści: na tę chwilę nie ma możliwości ogrywania kampanii i niestety nic nie wskazuje na to, aby taka możliwość się pojawiła. Najpewniej z powodów licencyjnych brakuje też muzyki. Mimo to, da się spróbować swych sił w rozgrywce z innymi graczami z całego świata, po dokonaniu wcześniejszej rejestracji. Oczywiście zachęcam do wykorzystania unikalnego hasła, z którego nie korzystacie w żadnej innej usłudze.