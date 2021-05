Play At Home powraca. Sony rozdaje darmowe przedmioty do gier

Świetnie!

Źródło: Sony

W minionym roku mieliśmy do czynienia z pokaźną liczbą akcji mających na celu zachęcenie ludzi do pozostania w domach. Teraz również są one prowadzone, lecz oczywiście nieco rzadziej. Jak się okazuje, Sony postanowiło przygotować kolejną edycję projektu Play At Home . Tym razem użytkownicy odebrać mogą sporo wirtualnych elementów kosmetycznych i bonusów.Na oficjalnej witrynie marki PlayStation pojawiła się informacja o powrocie Play At Home . Ucieszą się z niej przede wszystkim osoby grające w produkcje objęte akcją. Postanowiono bowiem obdarować użytkowników Rocket League, Brawlhalla, Destruction All Stars, MLB The Show 21, NBA 2K21, Rogue Company, World of Tanks, World of Warships oraz Warframe.Jeśli należycie do społeczności któregoś z wyżej wymienionych tytułów, to poniżej znajdziecie tabelkę z przedmiotami, które możecie odebraćNieco później z kolei, bo, ucieszą się posiadacze Call of Duty: Warzone. W ich ręce trafi bowiem 5 tokenów podwajających zdobywane punkty doświadczenia przez 60 minut. Warto nie przegapić tej promocji.Warto jeszcze przypomnieć, że domożna w ramach Play At Home odebrać także edycję kompletną gry Horizon: Zero Dawn. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to właśnie rozległ się ostatni dzwonek.Źródło i foto: Sony