The Dream Machine Chapter 1 & 2 za darmo na Steam. Wejdź w tajemniczy świat snów

Przez najbliższe dni można zupełnie za darmo odebrać pewną bardzo oryginalną grę przygodową na platformie Valve. Wchodząc na Steam dostaniemy co prawda tylko dwa jej pierwsze epizody, ale podczas trwania promocji można dokupić w bardzo niskiej cenie kolejne i mieć pełną szóstkę. Nie jest to zwyczajna produkcja, a stworzona w bardzo nietypowej technice animacji.Już pod względem fabularnym jest ciekawie. Nasza postać potrafi wnikać w sny innych ludzi i przemierzać światy nocnych marzeń. Wcielamy się w Victora Neffa, który wprowadza się do nowego mieszkania i odkrywa, że w budynku nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Później przygoda skupia się bardziej na odkrywaniu historii dość nieuchwytnego pana Mortona, który jest właścicielem apartamentowca, ale o dziwo jego mieszkanie stoi puste. Kolejne rozdziały odkrywają jeszcze więcej snów i nowe wątki. Jedynym minusem jest brak oficjalnej polskiej wersji językowej.Mechanika, to w zasadzie klasyczny point’n’click z zagadkami, ekwipunkiem, rozmowami z niezależnymi postaciami. Jako, że mamy do czynienia w dużej mierze z sennymi marzeniami, to świat bywa mocno niecodzienny i surrealistyczny. Ale główny charakter nadaje grze oprawa graficzna i to pod kątem nie tylko konkretnego projektu danych lokacji, obiektów i postaci, a samej techniki wykonania. Podobnie jak w kultowym Neverhoodzie z 1996 roku, wszystko stworzono w technologii animacji poklatkowej na specjalnie przygotowanych makietach. No, może nie do końca identycznie jak w Neverhoodzie, bo poza plasteliną i kartonem, użyto też… brokułów. To bardzo mozolna praca, ale efekt jest niezwykły.Tę wielokrotnie nagradzaną przygodówkę możecie dopisać do swojego konta w pełni za darmo. I to bezpośrednio na platformie firmy Valve. Wystarczy wejść na kartę produktu Steam () i po zalogowaniu się na swój profil odebrać grę. Ewentualnie poszukać jej w dziale sklepu launchera Steam (pobierz z naszej bazy). Macie czas. Normalnie Chapter 1 & 2 kosztuje 14,49 złotych. Kolejne części można w obecnej promocji kupić za 4,49 złote (Chapter 3), 4,49 złote (Chapter 4), 5,49 złotych (Chapter 5) i 4,49 złote (Chapter 6), czyli łącznie tylko za 18,96 złotych. Jeśli będziecie chcieli dokupić resztę już po promocji, wyjdzie 75,96 złotych, ewentualnie 90,45 włącznie z pierwszymi dwoma rozdziałami w tej chwili chapterami.Źródło i foto: Steam