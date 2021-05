Battlefield 6 w końcu z przybliżoną datą premiery. EA przerywa milczenie

Nareszcie!





Battlefield 6 jeszcze w tym roku

Akcja Battlefield 6 ma toczyć się w niedalekiej przyszłości | Źródło: PC Gamer

Od premiery Battlefield 5 minęły trzy lata. Nic więc dziwnego, że użytkownicy zaczęli domagać się konkretniejszych wieści na temat kontynuacji. Co prawda Electronic Arts przedstawiło w kwietniu plany rozwoju marki, lecz były one dosyć ogólne. Teraz w końcu pojawiło się nieco więcej informacji.Ze słów dyrektora finansowego wydawcy wysnuć można kilka wniosków. Powiedział on przede wszystkim, iż. Z produkcji ucieszą się więc zarówno posiadacze PS4 oraz Xbox One, jak i PS5 oraz Xbox Series X|S. Zaznaczono, że gra będzie działać „perfekcyjnie” na wszystkich sprzętach. Pożyjemy, zobaczymy.Dzięki możliwościom sprzętowym PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S,i pozwolić na umieszczenie na mapie znacznie większej liczby graczy. Okej, ale co z datą premiery i jakąkolwiek zapowiedzią produkcji? W tym temacie także nie było ciszy.