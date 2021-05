Lovetris to wyjątkowa wersja Tetrisa, w której zawsze dostajesz takie klocki, jakich potrzebujesz

Wszystko dzięki sztucznej inteligencji.

Gra licząca blisko 37 lat

Lovetris, czyli nieco inny Tetris

Grałeś kiedyś w Tetrisa? Jeśli tak, to zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jak frustrująca potrafi być ta gra. Na szczęście, ktoś postanowił stworzyć wersję Tetrisa, dzięki której masz szansę rzeczywiście się zrelaksować. Ta wersja to Lovetris, a jego autorem jest użytkownik serwisu GitHub o pseudonimie unrealwill.Tetris to prawdziwy klasyk. Pierwszy Tetris został uruchomiony w 1984 roku, a stworzył go bardzo uzdolniony Rosjanin – Alesiej Leonidowicz Pażitnow, mając wówczas zaledwie 28 lat. Od tego momentu powstało całe mnóstwo niemal identycznych gier, znanych także pod nazwą Tetris. Dlatego bardzo trudno oszacować, ile egzemplarzy Tetrisa przez te wszystkie lata sprzedano. Podejrzewa się jednak, że jest to najpopularniejsza gra na świecie.Na czym polega Tetris? Chyba nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Rozgrywka toczy się na prostokątnej planszy ułożonej krótszym bowiem w poziomie. W trakcie gry pośrodku górnej krawędzi planszy pojawiają się pojedynczo klocki o różnych kształtach. Klocki te powoli przemieszczają się w dół, a kiedy dotkną dna, zostają unieruchomione. Klocki, które można obracać i przesuwać w lewo i prawo, należy układać na dnie tak, aby tworzyły nieprzerwane poziome linie. Takie linie będą znikać, a w rezultacie gracz będzie otrzymywał punkty oraz zwalniał miejsce na kolejne klocki. Niemniej, po usunięciu określonej liczby wierzy prędkość gry wzrasta o pół sekundy. Gra kończy się w momencie, gdy nowo pojawiony klocek nie ma miejsca na przesunięcie się w dół.A o co chodzi w grze Lovetris ? Ta wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, by dawać graczowi dokładnie taki klocek, jakiego w danym momencie faktycznie potrzebuje – taki, który daje największe szanse na oczyszczenie linii. Być może dzięki temu rozgrywka nie jest aż tak ekscytująca, ale nie jest też aż tak frustrująca jak oryginał.