Xbox Polska chwali się wynikami Game Passa w naszym kraju

Ciekawe statystyki.

Xbox Game Pass rośnie w siłę

Xbox Game Pass odgrywa ważną rolę w życiu Polaków, którzy wykorzystują gry do wspólnego spędzania czasu ze znajomymi i rodziną. pic.twitter.com/bRaI1m6O9Q — Xbox Polska (@XboxPL) May 10, 2021

Nie da się ukryć, że Xbox Game Pass to obecnie jedna z najpopularniejszych usług subskrypcyjnych pozwalających na uzyskanie dostępu do licznych gier wideo. Regularnie trafiają do niej kolejne znane produkcje, co jeszcze zwiększa atrakcyjność abonamentu. Wyjątkiem nie jest w tym przypadku Polska – w naszym kraju propozycja od Micosoftu zdaje się również rosnąć w siłę.Tak przynajmniej wynika z postu opublikowanego przez rodzimy oddział marki Xbox. Jak możemy z niego wyczytać:. Nie podano konkretnych danych dotyczących np. ilu konsumentów zakupiło dostęp do abonamentu, lecz podzielono się innymi, równie interesującymi procentowymi wynikami.i okazuje się, iż 95% z nich „posiada przynajmniej jedną subskrypcję rozrywkową, a 66% opłaca abonament z dostępem do gier”. Tego typu rezultat rzuca dosyć jasne światło na to, jakie trendy konsumenckie panują obecnie na rynku. Ludzie z chęcią płacą za abonament.