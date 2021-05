Minecraft: po ośmiu latach pozbyto się irytującego błędu

Długo musieliśmy czekać.

Minecraft bez drobnej i ośmioletniej usterki

Minecraft to produkcja, która praktycznie nie straciła na popularności od momentu swojej premiery. Niedawno Microsoft pochwalił się wynikami generowanymi przez całą markę i zapowiedział jej dalszy aktywny rozwój. Ten z kolei nie obejmuje wyłącznie wdrażania ogromnych aktualizacji, ale również naprawianie drobnych błędów.Już za kilka miesięcy będziemy świadkami premiery sporego update’u nazwanego. Wprowadzi on m.in. zjawiskowe szczyty górskie, których przez wiele lat brakowało w Minecrafcie. Zanim to jednak nadejdzie – deweloperzy publikują regularnie krótkie migawki (snapshots) ukazujące poszczególne nowości.Teraz światło dzienne ujrzała. Co wprowadza? Tak naprawdę niezbyt wiele. Doczekaliśmy się zwiększonej częstotliwości występowania hałaśliwych kóz oraz zmieniono rozmieszczenie rud metali (konkretne z nich pojawiać mają się rzadziej, ale sensowniej rozłożone). Nas interesuje jednak coś innego.Przy okazji debiutu migawki poinformowano także o wyeliminowaniu niektórych błędów. Jeden z nich... został zgłoszony, czyli ponad 8 lat temu (sic!). Dopiero teraz zdecydowano zabrać się za jego usunięcie.Jeśli użytkownik zdecydował się na skorzystanie z niego ostatni raz przed jego zniszczeniem, to włożony tam przedmiot wylatywał na ziemię, a nie trafiał z powrotem do ekwipunku gracza. Teraz wszystko odbywa się w prawidłowy sposób.Dla części osób mogła to być dosyć irytująca usterka, więc świetnie, że w końcu postanowiono się z nią uporać. W bazie zgłoszonych błędów wciąż jednak znajdują się takie zgłoszone w „zamierzchłych czasach”. Z pewnością kiedyś Mojang się za nie zabierze.Źródło i foto: Mojang