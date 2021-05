Metro Exodus: Enhanced Edition za darmo, Rust ulepszony. Dzięki, NVIDIA

Dobre wieści.



No i stało się. Gracze posiadający w swojej bibliotece świetne Metro Exodus mogą teraz pobrać jeszcze lepszą edycję gry - Metro Exodus: Enhanced Edition, zupełnie za darmo. To produkcja zawierająca mnóstwo ulepszeń, stworzona z myślą o właścicielach kart graficznych z serii GeForce RTX. Druga z niespodzianek dotyczy gry Rust, która właśnie otrzymała wsparcie dla techniki NVIDIA Reflex.



Metro Exodus: Enhanced Edition za darmo

Metro Exodus studia 4A Games to flagow tytuł wykorzystujący śledzenie promieni w czasie rzeczywistym (ray tracing), w którym zastosowano nową w momencie jego premiery technikę do efektów związanych z globalnym oświetleniem. Co tu dużo mówić, wyglądało to rewelacyjnie! Nowa edycja Metro Exodus: Enhanced Edition otrzymała dodatkowe efekty ray tracingu oraz aktualizację techniki NVIDIA DLSS do wersji 2.0, zapewniającą większą wydajność i jeszcze lepszą jakość obrazu.







Metro Exodus: Enhanced Edition da się uruchomić tylko na komputerach wyposażonych w karty graficzne wspierające ray tracing w czasie rzeczywistym. Nowe efekty oparte na ray tracingu to między innymi zaawansowane odbicia światła, ulepszone oświetlenie globalne oraz oświetlenie emisyjne, wcześniej występujące wyłącznie w dodatku The Two Colonels.







Metro Exodus: Enhanced Edition jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich dotychczasowych posiadaczy oryginalnej wersji gry na platformach Epic Games Store, Steam i GOG.



NVIDIA Reflex w Rust

NVIDIA Reflex pozwala ograniczyć opóźnienia systemowe wyświetlanego obrazu nawet o 38%. Wpływa to na szybszą reakcję graczy i zwiększenie precyzji celowania. Technikę uaktywnia się w ustawieniach gry.



Działanie technologii bardzo fajnie objaśnia poniższe nagranie.