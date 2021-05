Przygodowa gra akcji Pine za darmo w Epic Games Store, a za tydzień The Lion's Song

Przetrwaj i pomóż swojemu plemieniu w Pine - bezpłatnie w Epic Games Store

Jak odebrać Pine bezpłatnie w Epic Games Store?

Po pewnym wyłomie w promocyjnym cyklu na Epic Games Store, którym była w zeszłym tygodniu gra, a właściwie jej dodatki (sam główny tytuł jest darmowy), firma znów oferuje normalnie płatną produkcję, ale za darmo. W tym tygodniu tylko jedną pozycję, którą jest Pine.Jeśli lubicie rozbudowany żyjący świat i gry akcji z elementami przygodowymi, to Pine wpisuje się w ten trend. Wcielamy się w jednego z ludzi, którego plemię musi sobie znaleźć nowe dobre miejsce do egzystowania. W świecie Pine człowiek, to nie samotnie dominująca forma życia, ale taka, która musi mocno uciekać się do sprytu czy skrytych technik, choć nie raz przyjdzie nam też mierzyć się w otwartej walce. Z racji prymitywnej technologii zbliżonej mniej więcej do epoki kamienia łupanego, stanie na szczycie łańcucha pokarmowego nie jest taką oczywistością. Poza tym inne stworzenia zmieniają swoje zachowania, aby jeszcze lepiej się nam przeciwstawić i zwiększyć swoje szanse na przetrwanie.Jak głosi opis na karcie produktu w Epic Games Store - "Otwarta przygodowa gra akcji osadzona w symulacji świata, w którym ludzie nigdy nie osiągnęli szczytu łańcucha pokarmowego. Walcz u boku różnych gatunków lub przeciwko nim. I znajdź nowy dom dla swojego ludzkiego plemienia. (…) W pięknej krainie Albamare przyjmujesz postać młodego, inteligentnego mężczyzny o imieniu Hue, który musi eksplorować, handlować i walczyć w dynamicznym świecie pełnym istot dużo sprytniejszych od ludzi."Zapewne znacie już mechanizm odbierania w promocyjnych darmowych gier w Epic Games Store, ale dla przypomnienia - wchodzicie na główną stronę Epica i logujecie się na swoje konto. Później schodzicie niżej widokiem, aż do sekcji z bezpłatnymi grami w promocji i przechodzicie na widniejącą tam kartę produktu danego tytułu. Później należy kliknąć w przycisk z napisem "Pobierz", który równoznaczny jest z początkiem procesu dodawania na stałe gry do konta. Ewentualnie można odszukać daną produkcję w sekcji sklepuPine możecie odebrać bezpłatnie. Po tym czasie Epic Games Store zaserwuje nam za darmo kolejną grę w promocji. Będzie nią narracyjna przygoda The Lion's Song w charakterystycznej retro oprawie o wąskiej palecie szaroburych barw.Źródło i foto: Epic Games Store