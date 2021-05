Platformówka Nubarron: The adventure of an unlucky gnome za darmo na Steam

Wciel się w gnoma i przemierzaj dziwny bajkowy świat

Jak odebrać za darmo Nubarron: The adventure of an unlucky gnome na Steam?

Przez najbliższe dni możecie odebrać sympatyczną grę platformową Platformówka Nubarron: The adventure of an unlucky gnome bezpośrednio na platformie Steam. Nie ma dużych wymagań sprzętowych, a może przypaść do gustu wielbicielom gatunku.Ręcznie rysowana grafika w charakterystycznym stylu, orkiestrowa ścieżka muzyczna, walki z bossami i wcielanie się w gnoma w bajkowym świecie fantasy. Tak można scharakteryzować platformówkę Platformówka Nubarron: The adventure of an unlucky gnome, która jest do odebrania bezpłatnie na platformie Valve. Z mechanikami gry powiązany jest mocno wątek chmury, która raz może sprzyjać naszej postaci, a innym razem razić ją piorunami.Jak możemy przeczytać na karcie produktu na Steam - "Poprowadź gnoma przez niebezpieczeństwa tego pokręconego bajkowego świata. Czy możesz sprawić, aby irytująca chmura odeszła? I odzyskać skradziony szczęśliwy kapelusz? Czy możesz zaufać swoim przyjaciołom? Dowiedz się o tym w tej tradycyjnej platformówce osadzonej w pięknym, ręcznie malowanym świecie pełnym dziwnych stworzeń, z którymi będziesz musiał się uporać."Aby zdobyć Nubarron: The adventure of an unlucky gnome wystarczy wejść na kartę produktu w serwisie internetowym Steam (), zalogować się i odebrać produkcję. Ewentualnie poszukać jej w sklepiei dodać ją do naszego konta z tego poziomu. Promocja z darmowym Nubarron: The adventure of an unlucky gnome trwa. Po tym czasie tytuł wróci do swojej normalnej ceny na platformie, czyli 35,99 złotych.Źródło i foto: Steam